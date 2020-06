Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail Jefremov lakik. A rendőrségi akció előzménye, hogy Jefremov hétfő este részegen vezette autóját és halálos balesetet okozott.","shortLead":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail...","id":"20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb558b6-6633-428e-9b8e-cb8404d69afc","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","timestamp":"2020. június. 09. 16:30","title":"Részegen okozott halálos balesetet az egyik legnépszerűbb orosz színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyzet ugyan Európában javulóban van, globálisan azonban romlik.\r

","shortLead":"A helyzet ugyan Európában javulóban van, globálisan azonban romlik.\r

","id":"20200608_who_koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f818cd8-2e24-4f65-89f5-220b6918a3f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_who_koronavirus_jarvany_korlatozasok_lazitas","timestamp":"2020. június. 08. 21:08","title":"WHO: Nem szabad lazítani a járvány elleni intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem talált kivetnivalót a doppingellenőrzéseket végző Magyar Antidopping Csoport munkájában a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor által vezetett nyomozócsoport. E testület jelentése szól arról, hogy Aján Tamás elnök zsarnoki módon irányította a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget.","shortLead":"Nem talált kivetnivalót a doppingellenőrzéseket végző Magyar Antidopping Csoport munkájában a Richard McLaren kanadai...","id":"20200608_magyar_antidopping_csoport_tiszeker_agnes_mclaren_jelentes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2cbeb4-9ff9-476f-a6bc-545b03b66605","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_magyar_antidopping_csoport_tiszeker_agnes_mclaren_jelentes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas","timestamp":"2020. június. 08. 16:00","title":"Tiszeker az Aján-botrány után: „Ízekre szedték a tevékenységünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű utóhatásoktól a vietnámiak azóta már harmadik-negyedik generációja sem szabadulhat.","shortLead":"Az amerikai hadsereg egykor legalább 70 millió liter Agent Orange nevű lombtalanító mérget szórt Vietnámra. A szörnyű...","id":"202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0142b9a9-cd8f-47d1-af21-42df6c4b73f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b0c58a-0e5f-472e-863f-fd16e370d79a","keywords":null,"link":"/360/202023__vietnam__agent_orange__ahaboru_oroksege__hetediziglen","timestamp":"2020. június. 09. 15:00","title":"Hetedíziglen is tízezrével szedi áldozatait Vietnámban az amerikai harci méreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2ab4a1-6d83-465d-b0af-6ef0a54069c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevő ráadásul jó ügyet támogat a ritka fotó árával.\r

\r

","shortLead":"A vevő ráadásul jó ügyet támogat a ritka fotó árával.\r

\r

","id":"20200609_Megvasarolhato_Jennifer_Aniston_aktfotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2ab4a1-6d83-465d-b0af-6ef0a54069c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb465a66-d3d3-4190-93d8-831ebacaf550","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Megvasarolhato_Jennifer_Aniston_aktfotoja","timestamp":"2020. június. 09. 08:30","title":"Megvásárolható Jennifer Aniston aktfotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell az érintettnek.","shortLead":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell...","id":"20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262ce9b-ec6a-4b2c-911b-98cdf03f6992","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","timestamp":"2020. június. 09. 18:05","title":"Felmentették Bayer Zsoltot a Nagy Blanka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma, de az adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kelet-európai országok több szempontból is sikeresebben kezelték az egészségügyi válságot, mint Nyugat-Európa. A feltételezett okok között az időben bevezetett korlátozó intézkedések mellett az is szerepel: Európa keleti felén az emberek pontosan tisztában vannak vele, milyen borzalmas állapotban van az egészségügy, így mindent hajlandók megtenni, hogy elkerüljék a katasztrófát. A legfontosabb kérdés mégis az, hogy a viszonylagos siker miatt a térségben komolyan veszik-e az októberre várt második hullámot. ","shortLead":"Lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma, de az adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kelet-európai...","id":"20200609_koronavirust_Kelet_Europa_jarvanykezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c8227-f541-4556-a82d-c1b6bd6d68a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirust_Kelet_Europa_jarvanykezeles","timestamp":"2020. június. 09. 06:30","title":"Miért kezelte jobban a koronavírust Kelet-Európa, és mire lesz ez elég a második hullámban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült megszereznie egy titkos kormányzati prezentációt, amiből kiderül, hogyan készül a kormány magyart küldeni a versenypályára és az űrbe. ","shortLead":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült...","id":"20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9ef34-041d-4e17-b548-0a8482f31a62","keywords":null,"link":"/360/20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","timestamp":"2020. június. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az új magyar Forma–1-es pilóta legyen űrhajós is! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]