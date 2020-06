Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb42f95b-6b5e-4aee-95c8-c61e470c1a21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet nem a régi kerékvágásba tér majd vissza, egy új norma fog kialakulni.","shortLead":"Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a járványt és a válságot követően az élet...","id":"20200622_christopher_mattheisen_microsoft_magyarorszag_interju_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb42f95b-6b5e-4aee-95c8-c61e470c1a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f7ff6-1746-47bc-946a-efdb2902446f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_christopher_mattheisen_microsoft_magyarorszag_interju_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 22. 19:03","title":"Microsoft-vezér: Jó pár emberi tevékenység el fog tűnni az MI miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak ugyan szabálytalanságok a tatabányai Szent Borbála Kórházban, de az esztergomi nő halálának nem volt köze a koronavírus-járványhoz - állítja a népegészségügyi központ.","shortLead":"Voltak ugyan szabálytalanságok a tatabányai Szent Borbála Kórházban, de az esztergomi nő halálának nem volt köze...","id":"20200621_Muller_Cecilia_visszautasitja_Bangone_hamis_vadjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8767fb-47e0-425c-8a44-3be82187a673","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_visszautasitja_Bangone_hamis_vadjait","timestamp":"2020. június. 21. 19:30","title":"Regina nem a járvány miatt vesztette életét - Müller Cecília visszautasítja Bangóné vádjait a 33 éves esztergomi nő váratlan halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek - a járványok sok száz évvel ezelőtt, így a XIV. században is ezekkel a társadalmi hatásokkal jártak. Nincs új a nap alatt.","shortLead":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek...","id":"202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02719a-84ba-4cdc-ae89-10f57942bece","keywords":null,"link":"/360/202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","timestamp":"2020. június. 22. 15:00","title":"Jobban hasonlít egymásra a középkori pestis- és a koronavírus-járvány, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A durián visszatért!","shortLead":"A durián visszatért!","id":"20200623_Posta_durian_gyumolcs_csomag_kiurites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8353c24-d7e6-4263-b757-77b6ca274f75","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Posta_durian_gyumolcs_csomag_kiurites","timestamp":"2020. június. 23. 11:17","title":"Evakuálni kellett egy egész postát egy csomag büdös gyümölcs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű luxusautót is.","shortLead":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű...","id":"20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116a435-c90d-45ca-875e-226415f9569b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","timestamp":"2020. június. 22. 07:44","title":"Az alsónadrágjában tartotta a heroint a drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal indokolja a konszern.","shortLead":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal...","id":"20200622_leepites_bmw_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90034f31-8ab7-4a96-b5d2-7e0034a70f17","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_leepites_bmw_munkahely","timestamp":"2020. június. 22. 13:45","title":"Komoly leépítést jelentett be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df712f6-670a-452f-bcaa-f6f5db8b2ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda új fejlesztésű légzsákja az ígéretek szerint minden korábbinál nagyobb védelmet biztosít.","shortLead":"A Honda új fejlesztésű légzsákja az ígéretek szerint minden korábbinál nagyobb védelmet biztosít.","id":"20200622_fejet_korbeolelo_vilagelso_legzsak_acura_tlx_honda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df712f6-670a-452f-bcaa-f6f5db8b2ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ebd66-27b6-4507-9946-9614c412a1d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_fejet_korbeolelo_vilagelso_legzsak_acura_tlx_honda","timestamp":"2020. június. 22. 11:21","title":"Fejet körbeölelő légzsákot készített a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dbf383-c394-43a4-9d2e-64d7cd484e59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új francia nyelvű Biblia egyik írója, fordítója Frédéric Boyer rajzolt Bibliát is készített Serge Bloch illusztrátorral. A mű mostantól magyarul is olvasható, nézhető.","shortLead":"Az új francia nyelvű Biblia egyik írója, fordítója Frédéric Boyer rajzolt Bibliát is készített Serge Bloch...","id":"202025_konyv__rajzokba_suritve_serge_bloch__frederic_boyer_biblia_azosi_tortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1dbf383-c394-43a4-9d2e-64d7cd484e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba008c8-55ea-4e89-b0c5-c73e660046cc","keywords":null,"link":"/360/202025_konyv__rajzokba_suritve_serge_bloch__frederic_boyer_biblia_azosi_tortenetek","timestamp":"2020. június. 22. 14:00","title":"„A Biblia nem a válaszok, hanem a jó kérdések könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]