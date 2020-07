Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban nem túl biztatóak, mert a múlt héten volt egy terheléses támadás az akadémia szerverei ellen.","shortLead":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban...","id":"20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70055f49-f153-4bff-9a44-ecbeda511cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","timestamp":"2020. július. 06. 08:51","title":"Új elnököt választ az MTA, 66 tudós tiltakozik a favorit kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A katasztrófáért felelős Nornickel elnöke 10 milliárd rubelre becsülte a mentés költségeit, de ennél közel 15-ször nagyobb a környezeti kár.","shortLead":"A katasztrófáért felelős Nornickel elnöke 10 milliárd rubelre becsülte a mentés költségeit, de ennél közel 15-ször...","id":"20200706_Bearaztak_a_norilszki_olajkatasztrofat_az_orosz_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d324ba-1573-4172-b223-6b77ef896b9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Bearaztak_a_norilszki_olajkatasztrofat_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2020. július. 06. 20:55","title":"Beárazták a norilszki olajkatasztrófát, hatalmas a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de eredmény még mindig nincsen. Kozma Ákos szerint egy-egy intézkedés orvosszakmai megalapozottságát az ombudsman nem vizsgálhatja.","shortLead":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de...","id":"20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dc6552-df9a-4301-8a95-65aaeadf996e","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","timestamp":"2020. július. 06. 17:17","title":"Senki sem fordult az ombudsmanhoz azzal, hogy hazaküldték a kórházból, és ezzel jogsérelem érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","shortLead":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","id":"20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f12d6d-f2bc-4034-8d99-50af4d09c293","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","timestamp":"2020. július. 07. 18:56","title":"Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új iPhone dobozába.","shortLead":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új...","id":"20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650e616-47a7-44c9-a2f3-f0b48548057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","timestamp":"2020. július. 06. 08:03","title":"Az Apple elkezdte körbekérdezni az iPhone-osokat, mihez kezdenek a régi mobiltöltőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","shortLead":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","id":"20200706_A_Tesla_forronadragja_short","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62e30f3-b589-4416-ae87-fcbfb4e84003","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_A_Tesla_forronadragja_short","timestamp":"2020. július. 06. 09:23","title":"A nyár slágere lett a Tesla forrónadrágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","shortLead":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","id":"20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba6f42c-1343-410c-a93f-4f1682a79cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","timestamp":"2020. július. 06. 07:47","title":"A koronavírus anyagilag is megviselte a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]