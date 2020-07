Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiumokat többek között helyreigazításra kötelezték.","shortLead":"A kormánypárti médiumokat többek között helyreigazításra kötelezték.","id":"20200708_Origo_HirTv_sajtoper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e099ab28-c451-4ef5-aa9a-85db09c6426a","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Origo_HirTv_sajtoper","timestamp":"2020. július. 08. 15:07","title":"Czeglédy az Origo, Pikó a HírTv ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper már a pártja nevét is kitalálta. ","shortLead":"A rapper már a pártja nevét is kitalálta. ","id":"20200708_kanye_west_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709484ea-4399-4058-9c2a-ad25c11b0f01","keywords":null,"link":"/elet/20200708_kanye_west_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2020. július. 08. 14:36","title":"Kanye West már nem támogatja Trumpot, függetlenként lenne elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","shortLead":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","id":"20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0095c5-8573-4491-8554-47b7ff4cd538","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","timestamp":"2020. július. 08. 07:10","title":"Unokahúga szerint Trump csalással került be az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3 napos képzésre 18 és 30 év közötti fiatalokat várnak.","shortLead":"A 3 napos képzésre 18 és 30 év közötti fiatalokat várnak.","id":"20200708_nyari_egyetem_gyurcsany_ferenc_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b4b48c-7ff7-4b70-a756-32f4a187c8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_nyari_egyetem_gyurcsany_ferenc_dk","timestamp":"2020. július. 08. 06:02","title":"Nyári egyetemet rendeznek Gyurcsányék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi műsorvezető az RTL Klub Reggeli című műsorában. ","shortLead":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi...","id":"20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f8addf-e1b7-401c-a8c3-bb450866c715","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","timestamp":"2020. július. 09. 10:43","title":"Adásban sírta el magát a Reggeli műsorvezetője a Kaleta-ügy emlegetésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","shortLead":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","id":"20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b2c6b-5bc3-4bc9-9b15-8c567043a339","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","timestamp":"2020. július. 09. 06:13","title":"Anyjával közösen futtatta élettársát egy férfi Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d837be86-54ae-4412-827a-1e0e90604cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota luxusmárkája kívül és belül is módosított a modellen, amely a Mercedes S-osztály kategóriájában szerepel.","shortLead":"A Toyota luxusmárkája kívül és belül is módosított a modellen, amely a Mercedes S-osztály kategóriájában szerepel.","id":"20200708_ime_az_uj_csucslexus_a_felfrissitett_ls","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d837be86-54ae-4412-827a-1e0e90604cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155e711-9871-4f9b-948a-3826dfbf8332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_ime_az_uj_csucslexus_a_felfrissitett_ls","timestamp":"2020. július. 08. 11:21","title":"Íme az új csúcs-Lexus, a felfrissített LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly decemberben.","shortLead":"Tóth Barnabás alkotását a legjobb nemzetközi filmek szűkített listájára is beválogatta az Amerikai Filmakadémia tavaly...","id":"20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c6e763-fd4b-4bd0-b90f-2e8cafde1ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a48277-78e6-472f-b799-feebda4c9ae7","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Magyar_film_zsuri_fodij_Szofia_filmfesztival","timestamp":"2020. július. 08. 19:22","title":"Magyar film kapta a zsűri fődíját a szófiai filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]