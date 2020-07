Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78","c_author":"HVG","category":"360","description":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","shortLead":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","id":"202028_utott_azora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0805c3-022e-489f-944b-1d842d00b7ad","keywords":null,"link":"/360/202028_utott_azora","timestamp":"2020. július. 09. 13:10","title":"Falióra és biciklipumpa házasításából született az első lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár a német kancellár valósággal az egekig magasztalta Európát, amikor beszámolt az Európai Parlamentben, melyek Berlin fő törekvései az év végéig az unió elnöki posztjának gazdájaként, az első lapértékelések mégis megoszlanak az ügyben, nem kényszerül-e megalkuvásra Angela Merkel az általa első számú prioritásnak minősített jogállam kapcsán.","shortLead":"Bár a német kancellár valósággal az egekig magasztalta Európát, amikor beszámolt az Európai Parlamentben, melyek Berlin...","id":"20200709_Merkel_uzent_Orbannak_aki_visszauzent_csak_egeszen_mast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19e705a-e88b-499a-b412-53bbcb74a697","keywords":null,"link":"/360/20200709_Merkel_uzent_Orbannak_aki_visszauzent_csak_egeszen_mast","timestamp":"2020. július. 09. 07:28","title":"Merkel üzent Orbánnak, aki visszaüzent, csak egészen másról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","shortLead":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","id":"20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc261fff-7eb3-449c-9ba3-65851727c3c8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","timestamp":"2020. július. 09. 22:10","title":"Bajban van a londoni állatkert, David Attenborough-t hívták segítségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","shortLead":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","id":"20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9d6ee-79c7-40c9-90a6-c7a823dd140d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","timestamp":"2020. július. 10. 07:39","title":"Orbán: Több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","shortLead":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","id":"20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5826a-981f-4f0c-9e9c-5a6cc358bd54","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","timestamp":"2020. július. 10. 18:26","title":"A koronavírusnál is halálosabb új betegség jelent meg, figyelmeztet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán mutatta be, hogyan változik a gyalogosközlekedés.","shortLead":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán...","id":"20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0ee8e-793b-4c44-9b53-d09efc617e66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","timestamp":"2020. július. 09. 19:55","title":"Kicserélik a Déli pályaudvar repedezett üvegfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple okostelefonjain. A kialakult helyzetért a Facebook a felelős.","shortLead":"Magyar iPhone-használókat is érint az a hiba, amely következtében több népszerű alkalmazás sem működik az Apple...","id":"20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe5f1b-3432-4806-8930-8861bc571cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_facebook_fejlesztoi_keszlet_sdk_iphone_ios_alkalmazas_hiba_leallt_spotify_viber_waze_tiktok","timestamp":"2020. július. 10. 19:45","title":"Több népszerű alkalmazás sem működik az iPhone-okon a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]