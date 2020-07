Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","shortLead":"Trump szerint a BLM-feliratokkal csak „elcsúfítják az elegáns sugúrutat.”","id":"20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ac139-6313-48dc-be78-d4002cd487a0","keywords":null,"link":"/elet/20200710_New_York_polgarmestere_is_festette_a_Black_Lives_Matter_feliratot_Trump_haza_ele","timestamp":"2020. július. 10. 05:33","title":"New York polgármestere is festette a Black Lives Matter feliratot Trump háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Friss átláthatósági jelentéssel jelentkezett a TikTok. A riportból kiderül, miért és hányszor töröltek.","shortLead":"Friss átláthatósági jelentéssel jelentkezett a TikTok. ","id":"20200710_tiktok_atlathatosagi_jelentes_2019q2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b980e907-0a5f-4aee-8400-df11594f83e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_tiktok_atlathatosagi_jelentes_2019q2","timestamp":"2020. július. 10. 14:03","title":"49 millió videót törölt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","shortLead":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","id":"20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25f166-4964-43d1-b4e0-8dba04057ed8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","timestamp":"2020. július. 09. 11:16","title":"Burkolt reklám miatt kapott bírságot a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Míg pénteken 35 fokos hőséggel kell számolni, addig vasárnapra már csak 20-26 fokot jósolnak. Szombatra citromsárga figyelmeztetést adtak ki az egész országra a várható zivatarok miatt.","shortLead":"Míg pénteken 35 fokos hőséggel kell számolni, addig vasárnapra már csak 20-26 fokot jósolnak. Szombatra citromsárga...","id":"20200709_hidegfront_lehules_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744afe9c-c3da-48f4-bea6-bcef9d161522","keywords":null,"link":"/elet/20200709_hidegfront_lehules_idojaras","timestamp":"2020. július. 09. 18:47","title":"Hétvégén hidegfront érkezik, nagyot esik majd a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott, szükség lenne a korábban beharangozott állami milliárdra. A programért a turisztikai ügynökség felel, de még a kiírásig sem jutott el.","shortLead":"A turizmusban dolgozók úgy érzik, magukra hagyta őket az állam, a járulékkedvezmény és a bértámogatás már kifutott...","id":"20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a314383c-3c12-49d7-9384-c0f8cadae46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51e2577-9d8d-438a-ad0c-8119aaddb358","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Negy_honapja_hirdettek_milliardos_vis_major_keretet_a_turizmusban_maig_nem_utaltak_egy_fillert_sem","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Összeomlóban: ígértek egymilliárdot a szállodásoknak, egy fillért sem utaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad95468-7b3d-49df-b6ee-a7bf0bdbf63e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lengyel Fiorella hiába mondott fel budapesti munkahelyén és költözött Ausztriába, zaklatója oda is követte.","shortLead":"Lengyel Fiorella hiába mondott fel budapesti munkahelyén és költözött Ausztriába, zaklatója oda is követte.","id":"20200710_Hat_eve_kinezett_egy_not_azota_zaklatja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad95468-7b3d-49df-b6ee-a7bf0bdbf63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f298ad6-1313-42cc-8d8d-acb53e6aa5ed","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Hat_eve_kinezett_egy_not_azota_zaklatja__video","timestamp":"2020. július. 10. 06:04","title":"Hat éve kinézett egy nőt, azóta zaklatja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

","shortLead":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","shortLead":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","id":"20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38036573-1b6c-41fe-acf1-20cf3633cea5","keywords":null,"link":"/elet/20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","timestamp":"2020. július. 09. 07:43","title":"Stohl András megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]