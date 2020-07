Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A török elnök a UNESCO tiltakozásával sem törődve elrendelte a világhírű épület mecsetté alakítását.","shortLead":"A török elnök a UNESCO tiltakozásával sem törődve elrendelte a világhírű épület mecsetté alakítását.","id":"20200710_erdogan_torokorszag_mecset_hagia_sophia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc9f281-efd4-4ff3-9436-5c8277a63bd2","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_erdogan_torokorszag_mecset_hagia_sophia","timestamp":"2020. július. 10. 21:50","title":"Erdogan mecsetté alakíttatja a Hagia Sophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9735ba7a-4e58-44cd-bfb7-23992638599d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász péntek hajnalban fotózta le a NEOWISE-üstököst, miközben egy másik jelenséget is sikerült megörökítenie.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász péntek hajnalban fotózta le a NEOWISE-üstököst, miközben egy másik jelenséget is sikerült...","id":"20200710_vilagito_felho_neowise_ustokos_fejes_zsolt_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9735ba7a-4e58-44cd-bfb7-23992638599d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5b229-b83d-4a95-9d8a-63e7a38672b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_vilagito_felho_neowise_ustokos_fejes_zsolt_csillagaszat","timestamp":"2020. július. 10. 20:15","title":"Világító felhőkkel együtt fotózták le a szabad szemmel is látható üstököst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a főút 14. kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a főút 14. kilométerénél történt.","id":"20200710_Meghalt_egy_motoros_a_85os_uton_Enesenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e325b7-d6b2-4daf-a4cd-4d075882b7b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Meghalt_egy_motoros_a_85os_uton_Enesenel","timestamp":"2020. július. 10. 20:59","title":"Meghalt egy motoros a 85-ös úton Enesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel ismertette az úgynevezett \"Igazságügyi barométer\" néven emlegetett vizsgálat eredményét, a jelentés a tagállamokban végzett közvélemény-kutatáson alapul.","shortLead":"Brüsszel ismertette az úgynevezett \"Igazságügyi barométer\" néven emlegetett vizsgálat eredményét, a jelentés...","id":"20200711_Europai_Bizottsag_Gondok_vannak_a_magyar_es_a_lengyel_birosagokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364c3e6-af91-4642-8a9c-9c9a098845ec","keywords":null,"link":"/360/20200711_Europai_Bizottsag_Gondok_vannak_a_magyar_es_a_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2020. július. 11. 09:00","title":"Európai Bizottság: Gondok vannak a magyar és a lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca04ff-3f24-462f-b366-4f9f3104f7de","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"Napló a hátunk mögött hagyott karantén időszakról, betekintés, hogyan csinálják a világ legboldogabb országában, megrázó gyászfeldolgozás-irodalom, vérfagyasztó krimi, alternatív Trianon-kötet, egy barátság bonyolult pillanatai, egy nem hivatalos, de annál érdekesebb irodalmi szöveggyűjtemény, lassításra felszólító versek. Többek között az a jó a nyárban, hogy van időnk végre könyveket olvasni. A legfrissebb kötetek közül válogattunk, amiket jó szívvel ajánlunk a szabadság idejére.","shortLead":"Napló a hátunk mögött hagyott karantén időszakról, betekintés, hogyan csinálják a világ legboldogabb országában...","id":"20200710_A_szembenezeshez_kerjuk_lapozzon_a_kovetkezo_oldalra__a_hvghu_nyari_konyvajanloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aca04ff-3f24-462f-b366-4f9f3104f7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a91a03-200c-44dc-b169-2651b9e40e7a","keywords":null,"link":"/elet/20200710_A_szembenezeshez_kerjuk_lapozzon_a_kovetkezo_oldalra__a_hvghu_nyari_konyvajanloja","timestamp":"2020. július. 10. 19:30","title":"A szembenézéshez, kérjük, lapozzon a következő oldalra – a hvg.hu nyári könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","id":"20200712_trump_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7127add-ff75-4acf-8537-a9c123e67e85","keywords":null,"link":"/elet/20200712_trump_maszk","timestamp":"2020. július. 12. 08:49","title":"Trump végre megadta magát és maszkot húzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]