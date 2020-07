Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar állami tulajdonban levő társaság a régió vezető energetikai szereplőjévé válna.","shortLead":"A magyar állami tulajdonban levő társaság a régió vezető energetikai szereplőjévé válna.","id":"20200711_Megvasarolja_az_MVM_a_legnagyobb_cseh_energiakereskedot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b3f55-7e99-41fd-99af-dc0589a0c5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_Megvasarolja_az_MVM_a_legnagyobb_cseh_energiakereskedot","timestamp":"2020. július. 11. 10:46","title":"Megvásárolja az MVM a legnagyobb cseh energiakereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","shortLead":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","id":"20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa412b-8944-438c-baa0-af3fdc283ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","timestamp":"2020. július. 10. 19:31","title":"Szíjj László a tulajdonosa a Mészárost is furikázó hírhedt adriai jachtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be ezen a téren.","shortLead":"Az új konzolgeneráció játékaiból is léteznek majd dobozos verziók. A PlayStation 5-ös címeknél kisebb változás áll be...","id":"20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5098a7-3712-4bce-bc24-bf4e958a99e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af3af9-0935-4d6f-bfa1-fa44d003b970","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_sony_playstation_5_jatekok_spider_man_miles_morales","timestamp":"2020. július. 10. 19:03","title":"A Sony megmutatta, miről lesznek felismerhetők a PlayStation 5 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel ismertette az úgynevezett \"Igazságügyi barométer\" néven emlegetett vizsgálat eredményét, a jelentés a tagállamokban végzett közvélemény-kutatáson alapul.","shortLead":"Brüsszel ismertette az úgynevezett \"Igazságügyi barométer\" néven emlegetett vizsgálat eredményét, a jelentés...","id":"20200711_Europai_Bizottsag_Gondok_vannak_a_magyar_es_a_lengyel_birosagokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364c3e6-af91-4642-8a9c-9c9a098845ec","keywords":null,"link":"/360/20200711_Europai_Bizottsag_Gondok_vannak_a_magyar_es_a_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2020. július. 11. 09:00","title":"Európai Bizottság: Gondok vannak a magyar és a lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat harmadik, befejező részében három további érdekes párost mutatunk be. ","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c47ef-9725-4a80-9256-770f41553012","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","timestamp":"2020. július. 10. 19:15","title":"Híres emberek híres házi kedvencei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves Oli McBurnie jogosítványát 16 hónapra bevonták.","shortLead":"A 24 éves Oli McBurnie jogosítványát 16 hónapra bevonták.","id":"20200710_ittas_vezetes_birsag_oli_mcburnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a185fec9-ef63-4969-8dd4-d2aab8d52e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_ittas_vezetes_birsag_oli_mcburnie","timestamp":"2020. július. 10. 21:31","title":"11 millió forintnyi bírságot kapott egy labdarúgó ittas vezetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött volt.","shortLead":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött...","id":"20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f1948-cb02-4d44-be29-9510da9c4f39","keywords":null,"link":"/elet/20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 12. 09:38","title":"Nem hitt a koronavírusban és elment egy COVID-partyba - meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián író szerint az lenne a csoda, ha pont ott nem találtak volna ősapát vagy ősanyát.","shortLead":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián...","id":"20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25cd9d-304f-4a21-8a67-7fb63ae7aab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","timestamp":"2020. július. 11. 19:45","title":"Nyáry Krisztián utánaszámolt Kásler nagy bejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]