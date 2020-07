Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk harmadik részében, ahogy a főhős, mi is megismerkedhetünk a skinhead szubkultúrával, a fehér felsőbbrendűséget hirdető angol és észak-amerikai bőrfejűek világával – és azzal, mit talált ebben a közegben vonzónak Picciolini.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4afdb-5d1c-44c9-ada2-3a84c2651bf9","keywords":null,"link":"/360/20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 3. rész, „Bőrfejűek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon tervezett 120 napos korlátozás nem számít különlegesnek az Airbnb-nél, ám van egy nagy különbség. Megnéztük, máshol hogyan igyekeznek korlátozni a rövid távú lakásbérlést.","shortLead":"A Magyarországon tervezett 120 napos korlátozás nem számít különlegesnek az Airbnb-nél, ám van egy nagy különbség...","id":"20200710_Amikor_a_varosvezetok_hadat_uzennek_az_Airbnbnek_korlatozasok_Europaszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8afb459-acb0-4f31-83b3-d5244b5450a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Amikor_a_varosvezetok_hadat_uzennek_az_Airbnbnek_korlatozasok_Europaszerte","timestamp":"2020. július. 10. 16:00","title":"Amikor a városvezetők hadat üzennek az Airbnb-nek: korlátozások Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi tapasztalatait a sajtónak a WHO magyarországi irodájának vezetője. Lédia Lazeri elmondta: az ajánlásaikat mindig a legfrissebb tudományos eredményekre alapozva frissítik, de a tagállamokon múlik, mennyit és hogyan tartanak be belőle. Az esetleges második hullám kezelésének sikere minden eddiginél jobban múlik majd azon, az emberek betartják-e az egészségügyi tanácsokat. ","shortLead":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi...","id":"20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d2c220-f68f-4189-8ab6-ad04cbd41552","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 16:45","title":"Van, amiben a WHO is tanult a magyar járványkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f30db3-8738-4fbe-a06b-28417b6a5b4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil Valentina Sampaio lesz látható a világhírű sportmagazin következő számában. ","shortLead":"A brazil Valentina Sampaio lesz látható a világhírű sportmagazin következő számában. ","id":"20200710_Cimlap_transzenmu_modell_sportmagazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f30db3-8738-4fbe-a06b-28417b6a5b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6e8995-1c5b-4475-a3b3-0cec4863820c","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Cimlap_transzenmu_modell_sportmagazin","timestamp":"2020. július. 10. 18:48","title":"Először kerül címlapra transznemű modell a Sports Illustratednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Új headlinert jelentett be a Kolorádó Fesztivál, jön a Kokoroko.","shortLead":"Új headlinert jelentett be a Kolorádó Fesztivál, jön a Kokoroko.","id":"20200712_Kolorado_Fesztival_kokoroko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af53cad-2f6a-4c9b-ae22-1def8e8b489d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Kolorado_Fesztival_kokoroko","timestamp":"2020. július. 12. 11:08","title":"Több mint 70 fellépőt jelentett be a Kolorádó Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200712_agyevo_amoba_robolox_alkalmazason_beluli_vasarlas_klimavaltozas_iphone_tolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab3e006-4f3f-460e-8bf1-306a68fbda9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_agyevo_amoba_robolox_alkalmazason_beluli_vasarlas_klimavaltozas_iphone_tolto","timestamp":"2020. július. 12. 12:03","title":"Ez történt: kiszámolták, mi történne, ha jó fejek lennénk a Földdel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]