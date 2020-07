Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","shortLead":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","id":"20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8633f-73d0-47f3-b17b-4b8e30f92963","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","timestamp":"2020. július. 17. 12:10","title":"Zidane: Csapatmunka nélkül nem lettünk volna bajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd az általa benyújtott, közel 25 milliárdos forrásigényű magyar könnyűzenei stratégiáról, regionális kreatívközpontokról és az általa elképzelt úgynevezett társadalmiasításról beszélt egy podcast adásban. Arra is kitért, hogy nem őszinték a fővárosi, elit közönségnek tartott könyvbemutatók, és megmagyarázta, hogy szerinte miért kockázatosabb egy szabadtéri koncert, mint egy focimeccs. ","shortLead":"Demeter Szilárd az általa benyújtott, közel 25 milliárdos forrásigényű magyar könnyűzenei stratégiáról, regionális...","id":"20200717_Demeter_Szilard_Az_is_megoldas_ha_stadionokban_rendezunk_koncerteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54662931-3367-494a-bce1-a6c2fef819f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Demeter_Szilard_Az_is_megoldas_ha_stadionokban_rendezunk_koncerteket","timestamp":"2020. július. 17. 13:08","title":"Demeter Szilárd: Az is megoldás, ha stadionokban rendezünk koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a2bc8-ac09-424a-9b6d-ba6baa031a4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg szinte mindent elmond, ami csak lehetséges. ","shortLead":"Tényleg szinte mindent elmond, ami csak lehetséges. ","id":"20200718_Nico_Rosberg_centirolcentire_tanitja_meg_barkinek_a_tokeletes_iveket_a_Hungaroringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=060a2bc8-ac09-424a-9b6d-ba6baa031a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01cb13-9187-4f1a-842a-8d3b1fc763ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Nico_Rosberg_centirolcentire_tanitja_meg_barkinek_a_tokeletes_iveket_a_Hungaroringen__video","timestamp":"2020. július. 18. 09:20","title":"Nico Rosberg centiről-centire tanítja meg bárkinek a tökéletes íveket a Hungaroringen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","shortLead":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","id":"20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1263ec63-f886-4d29-b3d5-5fd4f369804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","timestamp":"2020. július. 18. 09:49","title":"Megint kigyulladt a nantes-i székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni európai hálózatát a Zöld Gigabit Net projekt keretein belül. A cég szerint infrastruktúrája a jövőben is fenntartható módon fog növekedni, kizárólag szél-, nap- és vízenergia felhasználásával. A telekommunikációs szolgáltató azt is vállalta, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő vállalati ügyfeleknek segítséget nyújt a saját szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében, a következő tíz év során globálisan összesen 350 millió tonna értékben.","shortLead":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni...","id":"20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d53e4-f5a3-4058-b9b1-6c567e1ca4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","timestamp":"2020. július. 17. 11:33","title":"A Vodafone átállítja teljes európai hálózatát, hogy 100%-ban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c26a5a-5cab-4612-922a-5b29590b89e9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bejött a papírforma: Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A funkció azonban már messze nem az, mint amikor elődje, Lovász László került a tudós testület élére. Miközben az akadémia függetlenségéről szóló vita lassan elhalkul, a kormány által kiszervezett kutatóintézetek számára már meg is kezdődött az állami milliárdok osztogatása.","shortLead":"Bejött a papírforma: Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A funkció azonban már messze nem az...","id":"202029__mta__elnokvaltas__kutatoi_penzek__a_nemzet_naivaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c26a5a-5cab-4612-922a-5b29590b89e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf7e6a5-0871-41aa-8f5f-7a00fa08f0e9","keywords":null,"link":"/360/202029__mta__elnokvaltas__kutatoi_penzek__a_nemzet_naivaja","timestamp":"2020. július. 18. 08:15","title":"Bedarálta a NER az MTA-t: máris dől a pénz az elvett kutatóhálózatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves elkövetőnek csoportos terápián sem kell részt vennie.","shortLead":"A 14 éves elkövetőnek csoportos terápián sem kell részt vennie.","id":"20200717_Box_buntetes_bantalmazas_terapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a1cd86-d2c4-4cbd-af10-5a37a4361423","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Box_buntetes_bantalmazas_terapia","timestamp":"2020. július. 17. 11:11","title":"Boxerrel vert egy 11 éves gyereket, megúszta a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]