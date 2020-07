Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elsősorban az áramszolgáltatók által kínált zöld csomagok igénybevételével teljes egészében megújulóalapú fogyasztásra áll át Európában a Vodafone.","shortLead":"Elsősorban az áramszolgáltatók által kínált zöld csomagok igénybevételével teljes egészében megújulóalapú fogyasztásra...","id":"20200719_Tisztan_kornyezetbarat_aram_fogja_hajtani_az_internetet_az_egyik_szolgaltatonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe1050-05bc-473c-b1ac-9a4b107fd28a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_Tisztan_kornyezetbarat_aram_fogja_hajtani_az_internetet_az_egyik_szolgaltatonal","timestamp":"2020. július. 19. 09:55","title":"Tisztán környezetbarát áram fogja hajtani az internetet az egyik szolgáltatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","shortLead":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","id":"20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972a7e4b-5505-4904-9988-d6740f74a456","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","timestamp":"2020. július. 19. 11:06","title":"Autója tetejéről egy másik autóra átmászva mentette magát az özönvíztől egy szicíliai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","shortLead":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","id":"20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cea9c48-05e3-4356-a1d1-e06f7f860088","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 13:43","title":"Októberig letartóztatásban maradnak a Széchenyi Bank egykori vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már melegebb lesz.","shortLead":"Jövő héten már melegebb lesz.","id":"20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a65ec-eb76-4721-95cf-953a7c5094b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. július. 18. 15:29","title":"Kitart a csapadékos idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyelőre még nem világos, hogy komolyak a politikai ambíciói, vagy csak egy jól kidolgozott médiakampányról van szó.","shortLead":"Az egyelőre még nem világos, hogy komolyak a politikai ambíciói, vagy csak egy jól kidolgozott médiakampányról van szó.","id":"20200720_Kanye_West_eleg_bizarr_modon_izzitotta_be_az_elnokvalasztasi_kampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf08f87b-f51f-48d4-9234-7beb0891b3d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_Kanye_West_eleg_bizarr_modon_izzitotta_be_az_elnokvalasztasi_kampanyat","timestamp":"2020. július. 20. 09:43","title":"Kanye West elég bizarr módon izzította be az elnökválasztási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea7db1-cb16-4a1c-9ad6-15af3e8cf10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van amikor többet számít a jó lassulás, mint az ülésbe préselő gyorsulás.","shortLead":"Van amikor többet számít a jó lassulás, mint az ülésbe préselő gyorsulás.","id":"20200719_autos_reklamok_ahol_nem_a_0100_hanem_a_1000_a_lenyeg_polski_fiat_volvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ea7db1-cb16-4a1c-9ad6-15af3e8cf10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c9092-7c87-44d8-aa17-01257cfc3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_autos_reklamok_ahol_nem_a_0100_hanem_a_1000_a_lenyeg_polski_fiat_volvo","timestamp":"2020. július. 19. 06:41","title":"Régi autók, amelyeknél nem a 0-100, hanem a 100-0 a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]