Jövőre öt új dallal jön az ABBA

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatan megsérültek.","shortLead":"Hatan megsérültek.","id":"20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7427219-d99d-431b-87ff-393bf126db79","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Kolumbiaban_kilencen_meghaltak","timestamp":"2020. július. 22. 05:03","title":"Lezuhant egy katonai helikopter Kolumbiában, kilencen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy megtudja, milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához...","id":"20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a01e8-2a2e-42a0-8826-68cdf036b676","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 15:05","title":"Karácsony: A második hullám idején „a védekezés kulcsa a további kórházi fertőzések megelőzése”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","id":"20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3793e70-64b8-447b-87cc-4104efa7bb67","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","timestamp":"2020. július. 22. 05:00","title":"Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt. A busztársaság vasárnapi közleményében a vonatozást ajánlja.","shortLead":"Az országos járatok megszüntetését azután jelentették be, hogy miniszteri rendelettel vonták a MÁV alá a Volánt...","id":"20200720_volan_zala_megszuno_jaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9343e5f8-7e76-43ac-9da5-e7208b655b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_volan_zala_megszuno_jaratok","timestamp":"2020. július. 20. 15:46","title":"Volán: megszűnik a járatok többsége Budapest és Zala megye között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel?","shortLead":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret...","id":"20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7cdaf3-1d0a-41e2-a806-d1abf5f4adb1","keywords":null,"link":"/360/20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","timestamp":"2020. július. 21. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának. Az Egyesült Államok egyben hasonló lépésre bátorítja más országokat is.","shortLead":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának...","id":"20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f1007-ce83-4368-89ad-a3a78c85b589","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","timestamp":"2020. július. 20. 21:08","title":"Kadirov egy évtizede tapossa az emberi jogokat Washington szerint, ezért nem kap többé vízumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]