[{"available":true,"c_guid":"faf8ff1f-c5c2-4af6-aa96-2186d21328e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt két férfi bántalmazta szexuálisan.","shortLead":"A lányt két férfi bántalmazta szexuálisan.","id":"20200722_Szexualisan_bantalmaztak_egy_13_eves_lanyt_HajduBihar_megyeben_a_rokonai_penzt_kaptak_cserebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faf8ff1f-c5c2-4af6-aa96-2186d21328e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5c5e4-c12b-456b-8ab9-4a021c6eb353","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szexualisan_bantalmaztak_egy_13_eves_lanyt_HajduBihar_megyeben_a_rokonai_penzt_kaptak_cserebe","timestamp":"2020. július. 22. 11:16","title":"Szexuálisan bántalmaztak egy 13 éves lányt Hajdú-Bihar megyében, a rokonai pénzt kaptak cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor arra kéri az embereket a Facebookon, hogy ne engedjenek se a félelemnek, se az álszakértőknek.","shortLead":"Kemenesi Gábor arra kéri az embereket a Facebookon, hogy ne engedjenek se a félelemnek, se az álszakértőknek.","id":"20200722_kemenesi_gabor_virologus_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621cf18f-1ed9-4e65-ad42-f6abd8e9ac67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kemenesi_gabor_virologus_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 22. 14:10","title":"Virológus: Szóljunk, ha nincs maszk a többieken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár látványos animációt is megjeleníthet a számlapján.","shortLead":"Várhatóan a Samsung augusztus elejei eseményén mutatja majd be legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at. Az óra akár...","id":"20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49d4f266-8bfe-425f-aa8e-ef22a93d28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865d5ed5-9f00-4588-926e-a45ff8e668aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_samsung_galaxy_watch_3_animalt_oralap","timestamp":"2020. július. 21. 16:03","title":"Spéci kis időjárás-jelentés jöhet a Samsung új órájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban soha nem volt ennyire magas az aktív esetek száma. ","shortLead":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban...","id":"20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3e51e4-9c55-40e1-99f2-3439c7f78cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 21. 15:23","title":"Romániában és Csehországban is rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter érkezett meg a németországi gyárakból.","shortLead":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter...","id":"20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582c4305-de17-44de-ae5f-4f6a2eae3d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","timestamp":"2020. július. 22. 09:52","title":"Megérkeztek a Leopard tankok Tatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten van Frédéric von Anhalt herceg, szervezi néhai felesége temetését.","shortLead":"Budapesten van Frédéric von Anhalt herceg, szervezi néhai felesége temetését.","id":"20200722_Orbantol_keri_az_ozvegye_hogy_allami_temetese_legyen_Gabor_Zsazsanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7bd90a-4870-4cb1-8495-48dc9a530a67","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Orbantol_keri_az_ozvegye_hogy_allami_temetese_legyen_Gabor_Zsazsanak","timestamp":"2020. július. 22. 05:58","title":"Állami temetést kér Orbántól Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az indulatok nyílt felszínre törésével színezett, maratoni csúcstalálkozóján az EU állam- és kormányfői végül olyan egyezséget kötöttek a hétéves költségvetésről és a mentőalapról, hogy mindenki győztesként térhet haza. A magyar és a lengyel kormányfő például azzal, hogy országuk úgy jut újabb

eurómilliárdokhoz, hogy sikerült elmismásolni a jogállamiság kritériumának alkalmazását.","shortLead":"Az indulatok nyílt felszínre törésével színezett, maratoni csúcstalálkozóján az EU állam- és kormányfői végül olyan...","id":"20200722_Mindenki_sztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e65304-44d8-43ac-88fa-e8051b223af6","keywords":null,"link":"/360/20200722_Mindenki_sztar","timestamp":"2020. július. 22. 14:00","title":"Mindenki győztesnek érzi magát és a \"történelmi\" jelzőt emlegeti a brüsszeli alku után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]