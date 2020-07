Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82b94881-045d-4b59-9386-ce1a4fe37955","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem - mondta Vera Jourová.","shortLead":"Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem - mondta Vera Jourová.","id":"20200724_A_Bizottsag_alelnoke_ismet_megszolalt_Indexugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b94881-045d-4b59-9386-ce1a4fe37955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11463f9b-69f2-40aa-ab30-685f43dc14fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_A_Bizottsag_alelnoke_ismet_megszolalt_Indexugyben","timestamp":"2020. július. 24. 10:46","title":"Az Európai Bizottság alelnöke ismét megszólalt Index-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösen adtak ki a szegedi dékánok és az egyetem orvos – rektora egy állásfoglalást, amelyben a jelenlegi egyetemi struktúra mellett érvelnek. Bár konkrétan nem derül ki, hogy miért van szükség az egyetem jelenlegi, tizenkét karból álló szervezetének a védelmére, de sokan az orvoskar leválasztást emlegetik.","shortLead":"Közösen adtak ki a szegedi dékánok és az egyetem orvos – rektora egy állásfoglalást, amelyben a jelenlegi egyetemi...","id":"20200723_A_szegedi_egyetemi_vezetok_vedenek_az_autonomiajukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0915714d-2685-4100-ad95-4a85ae3e7ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_A_szegedi_egyetemi_vezetok_vedenek_az_autonomiajukat","timestamp":"2020. július. 23. 19:30","title":"A szegedi egyetemi vezetők védenék az autonómiájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca tagadta, hogy készült volna ilyen tartalmú előterjesztés.","shortLead":"A tárca tagadta, hogy készült volna ilyen tartalmú előterjesztés.","id":"20200723_Emmi_Kasler_korlat_rendezveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613fc1ce-e61a-4e00-816e-05c285e2ad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff765e1-8ba2-4a23-a8b9-72fd781068f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Emmi_Kasler_korlat_rendezveny","timestamp":"2020. július. 23. 16:07","title":"Az Emmi szerint nem javasolt Kásler 200 fős korlátot a szabadtéri rendezvényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fda35ed-52de-4551-b63d-ed4705661c53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 14. részéhez érkezett a rendőrség bekamerázott, civilnek látszó autóival készített videósorozata.","shortLead":"A 14. részéhez érkezett a rendőrség bekamerázott, civilnek látszó autóival készített videósorozata.","id":"20200723_14_reszehez_erkezett_a_rendorseg_videosorozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fda35ed-52de-4551-b63d-ed4705661c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b97e0d-8cba-4049-87d4-ee18059a1e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_14_reszehez_erkezett_a_rendorseg_videosorozata","timestamp":"2020. július. 23. 08:19","title":"Tankönyvi szabálytalanságok vannak a rendőrség legújabb videójában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated, érintésintegrált) OLED kijelzőket, amelyek az iPhone 13-asokba kerülhetnek.","shortLead":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated...","id":"20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c469699f-bb9a-4af5-aaac-ffffefefd6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","timestamp":"2020. július. 22. 17:03","title":"Újfajta kijelzőknek köszönhetően lehetnek egészen vékonyak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy év alatt megduplázta követőinek számát a topmodell. ","shortLead":"Egy év alatt megduplázta követőinek számát a topmodell. ","id":"20200723_Nagyot_szakitott_Palvin_Barbara_az_Instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd039b-3649-458d-885c-eb4257cc9f97","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Nagyot_szakitott_Palvin_Barbara_az_Instagramon","timestamp":"2020. július. 23. 17:52","title":"Nagyot ment Palvin Barbara az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0515a2-2e3c-4c18-896a-3361398c046e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyébként is ritka, hogy más csillagok bolygóit sikerül lefényképezni, de a legújabb felvétel csillagászati szenzáció.","shortLead":"Egyébként is ritka, hogy más csillagok bolygóit sikerül lefényképezni, de a legújabb felvétel csillagászati szenzáció.","id":"20200722_exobolygo_fotozas_attores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0515a2-2e3c-4c18-896a-3361398c046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47262abb-5355-4e86-80a2-11becaf3595a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_exobolygo_fotozas_attores","timestamp":"2020. július. 22. 17:42","title":"Csillagászati szenzáció: először készült fotó egy a miénkhez hasonló bolygórendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]