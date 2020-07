Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1e0c7ba-3805-4ec1-9059-b94c945b0e22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-hez tartozó tippeket összefogó alkalmazásba került be egy képernyőmentés, amely mögött a konkurens macOS rendszer állt. A bal felső sarokban lévő három színes kör árulkodó.","shortLead":"A Windows 10-hez tartozó tippeket összefogó alkalmazásba került be egy képernyőmentés, amely mögött a konkurens macOS...","id":"20200724_microsoft_windows_10_tippek_app_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e0c7ba-3805-4ec1-9059-b94c945b0e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f82285-ed48-4e80-ac57-0f7bf2d599e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_microsoft_windows_10_tippek_app_macos","timestamp":"2020. július. 24. 14:03","title":"Picit talán kínos: macOS-t használt a Microsoft a Windows 10-es tippek appjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi kezdeményezések nem értek túl sokat és a jelenlegi, valamint a tervezett szabályozásokkal is csak hét százalékkal lenne kevesebb a műanyaghulladék a vizekben.","shortLead":"Az eddigi kezdeményezések nem értek túl sokat és a jelenlegi, valamint a tervezett szabályozásokkal is csak hét...","id":"20200724_A_kovetkezo_20_ev_alatt_a_haromszorosa_lesz_a_muanyaghulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da41e255-c561-43e6-a20b-ab77b8965327","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_kovetkezo_20_ev_alatt_a_haromszorosa_lesz_a_muanyaghulladek","timestamp":"2020. július. 24. 11:51","title":"Megháromszorozódhat az óceánokba kerülő műanyaghulladék a következő húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fbc89b-9e71-4995-8b1d-ccb0b1c1d587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hétig feküdt kórházban áprilisban, remdesivirrel kezelték.","shortLead":"Egy hétig feküdt kórházban áprilisban, remdesivirrel kezelték.","id":"20200724_Csak_most_derult_ki_hogy_Mel_Gibson_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fbc89b-9e71-4995-8b1d-ccb0b1c1d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26e4968-a85a-4e46-96c2-5a9bd0f396e0","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Csak_most_derult_ki_hogy_Mel_Gibson_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 24. 08:53","title":"Csak most derült ki, hogy Mel Gibson is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","shortLead":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","id":"20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bb80b6-416d-4e02-805b-f52e2f1b666b","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","timestamp":"2020. július. 23. 07:45","title":"Hadházy megkérdezte a kormányt, hány maszk készült a Kínából beszerzett gyártósoron, de nem kapott választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredeti dátum után lép fel a zenekar a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredeti dátum után lép fel a zenekar a Papp László Sportarénában.","id":"20200724_Budapest_Pearl_Jam_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e9f48b-e1e6-4ef4-9ca0-e4b77abc61a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Budapest_Pearl_Jam_koncert","timestamp":"2020. július. 24. 10:55","title":"Eldőlt, mikor pótolják a budapesti Pearl Jam koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok egy tóból kerültek elő, az egyiken az inak is látszódnak.","shortLead":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok...","id":"20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fadb051-2df7-4433-be9d-1eb0f17e7963","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","timestamp":"2020. július. 24. 20:03","title":"Nagyon sok mamutcsont került elő egy szibériai tóból – fotók a felfedezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","shortLead":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","id":"20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe28550-69a9-476a-a9c0-35b287f017b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","timestamp":"2020. július. 23. 10:38","title":"Három évre súlyosították a sikkasztó parlamenti raktáros börtönbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]