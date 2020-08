Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Balogh Csaba a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, ha lesz időközi önkormányzati választás a városban, újra elindul a polgármesteri posztért, és az itt kijelölt különleges gazdasági övezet ellenére is úgy gondolja, hogy a helyiek ismét megválasztanák. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Balogh Csaba a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, ha lesz időközi önkormányzati választás a városban, újra elindul...","id":"20200808_Fulke_a_godi_polgarmester_elmondta_hol_hibazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab760c3-8e2f-47ca-bc47-32e98a7d6ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Fulke_a_godi_polgarmester_elmondta_hol_hibazott","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:00","title":"Fülke: a gödi polgármester elmondta, hol hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f650d8-81de-4e71-9331-d06164e48830","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre 14 ember halálát erősítették meg.","shortLead":"Egyelőre 14 ember halálát erősítették meg.","id":"20200807_Lezuhant_egy_repulo_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f650d8-81de-4e71-9331-d06164e48830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2be7f-9e9d-4a4c-a745-4d8cb9d43bac","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Lezuhant_egy_repulo_Indiaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:53","title":"Földhöz csapódott egy repülő Indiában, közel 200-an voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a harmadik.\r

\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200807_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__harmadik_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40d5054-aa9d-44d3-8994-7cbebeabf2e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__harmadik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – harmadik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb54891-3f46-4d93-8d5c-abff081b84d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából.","id":"20200808_Kirugtak_a_Juventus_vezetoedzojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddb54891-3f46-4d93-8d5c-abff081b84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f287e21-6bff-499f-a553-f7d79ab2eac1","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Kirugtak_a_Juventus_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:48","title":"Kirúgták a Juventus vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei félévében munkavállalók millióit kényszerítette a világjárvány arra, hogy villámgyorsan áttérjenek az otthoni munkavégzésre. A Lenovo új tanulmányában azt vizsgálja, hogy miként reagálnak világszerte a vállalatok a kialakult helyzetre, és hogyan tudnak az informatikai részlegek alkalmazkodni a távoli munkavégzés új korszakához. A munkavállalók támogatása kiemelt fontosságú, de ebben az időszakban ugyanilyen nagy hangsúlyt kell fektetni az adatok védelmére is.","shortLead":"Az idei félévében munkavállalók millióit kényszerítette a világjárvány arra, hogy villámgyorsan áttérjenek az otthoni...","id":"20200808_lenovo_bizalmas_adatok_vedelme_tavolrol_home_office_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d926f2b-ca39-417c-bfce-ea1dd929bde3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_lenovo_bizalmas_adatok_vedelme_tavolrol_home_office_biztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:03","title":"Annyi adatot hazaviszünk most a munkából, hogy új kihívások elé állítjuk a munkahelyünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a3c02-660a-42d1-83ff-8131f6aa8317","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:15","title":"Videó is van arról, ahogy Orbán a saját lábukon álló lányairól beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","shortLead":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","id":"20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4760f21d-1594-4b6d-ba0c-9ec34d10d88b","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:35","title":"Négy szám után le kellett állítani Bérczesi Róbert koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","shortLead":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","id":"20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21199dd-4ccc-4dd8-ba1f-b1102edac786","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:18","title":"Erdei Zsolt lemondott, új szövetségi kapitánya van az ökölvívóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]