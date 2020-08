Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen vesztették el munkájukat és ezzel jövedelmüket. Az örömlányok között sok a kelet-európai nő, legtöbbjük Romániából érkezett. ","shortLead":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen...","id":"20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80743-9d51-4d6e-9f97-6719d24fb947","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:27","title":"Örömlányok tüntetnek Németországban a koronavírus-korlátozások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa” között.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa”...","id":"20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b81a0-e9cc-410a-b6be-91a65615a61e","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:06","title":"Jordán Tamás: „Vidnyánszky, a mi pápánk, kételyek nélkül él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás küzdelemmel eloltott lángok egy részét villámcsapások okozták.","shortLead":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás...","id":"20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfd90f3-0ba9-4afa-b4cd-562e1e4c2daa","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:51","title":"Repülőgépekről oltják a horvátországi erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a negyedik.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a07574a-aa3e-4210-8baa-6181a7c9d163","keywords":null,"link":"/kultura/20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:01","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – negyedik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","shortLead":"Babos Tímea maradt a 100. helyen.

","id":"20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d443a5-d620-455e-999b-638db7fb571c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Noi_teniszvilagranglista_eloszor_keszitettek_rangsort_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:29","title":"Női tenisz-világranglista: először készítettek rangsort a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint az uniós átlag. Pedig sokan dolgoznának a gyereknevelés mellett.","shortLead":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint...","id":"20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca46799-9fc2-4027-a58f-a4f9ef16e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:37","title":"Szinte lehetetlen diplomával részmunkaidős állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","shortLead":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","id":"20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1bc6b-3c95-4947-8dba-9ddc1eb6a630","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:48","title":"Felvette a kamera, ahogy bemásztak a remízbe összefújni két metrókocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","shortLead":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","id":"20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b69164-f53c-4aa5-9d9f-a326b4df8da2","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:58","title":"Szabadulhatnak Ronaldinhóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]