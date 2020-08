Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","shortLead":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","id":"20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e2501f-94e7-4f5d-be07-a9f86a4dc1d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:59","title":"Putyin is gratulált Lukasenkának a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","shortLead":"Újfajta internetes csalásra figyelmeztet a pénzintézet.

","id":"20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6a067-3147-4eb7-a9c3-224b1eac6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6695295a-9978-4da3-bfaa-d637f0f1a478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Csanyi_Sandor_level_OTP_csalas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:11","title":"Nem biztos, hogy jót jelent, ha Csányi Sándor ír önnek levelet az OTP nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák ráadásul sokat spórolhatnak azon, ha minél kevesebb terméket küldenek vissza. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák...","id":"20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace89ce-46f6-4076-b4fe-94b9b2bea28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:23","title":"Már online is lehet ruhát próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","shortLead":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","id":"20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73871f2-84bc-49a8-8a86-c6c435465e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:17","title":"Csepegtetik az információkat a Távozó Indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli Orbán Viktort, mert az autokrácia és az urambátyám rendszer akkor sem elfogadható, ha éppen a baloldal ellenpontja tartja fenn.","shortLead":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli...","id":"20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6eb3ad4-0fad-42c6-8411-e1f10fdb10f0","keywords":null,"link":"/360/20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:30","title":"National Review: Az amerikai konzervatívok félreértik Orbánt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig egy poénos kiegészítő. Ma már tudjuk, hogy ez a valóság, és egyre kevesebb benne a poén. A koronavírus kilőtte az idei Szigetet, ott, ahol tavaly akkora volt a tömeg, hogy még a K-híd is beleremegett, idén csend és üresség van. Az emlékek azonban itt vannak velünk. Belelapoztunk a régi képeinkbe, hogy felidézzük a szigetes éveket, amikor még nem féltünk úgy igazán közel kerülni egymáshoz. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig...","id":"20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d3787e-2075-4750-b519-4676fe53f6bf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:00","title":"Amikor még önfeledten öleltünk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]