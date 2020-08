Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08614bfe-0b54-4334-8e68-5559aa94e4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hárman életüket vesztették, a skót kormányfő szerint rendkívül súlyos baleset történt.","shortLead":"Legalább hárman életüket vesztették, a skót kormányfő szerint rendkívül súlyos baleset történt.","id":"20200812_vonatszerencsetlenseg_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08614bfe-0b54-4334-8e68-5559aa94e4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d422e2f-4ad3-4ef5-8b5f-a6e5f7d69d04","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_vonatszerencsetlenseg_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:18","title":"Súlyos vonatbaleset történt Skóciában, 30 mentőautó vonult a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99404d6-4a92-4502-8cc2-3814f59531dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk.","shortLead":"A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk.","id":"20200812_Ugy_kellene_aludnunk_mint_a_kozepkorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99404d6-4a92-4502-8cc2-3814f59531dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56c850-28db-436d-847c-775c389a6395","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Ugy_kellene_aludnunk_mint_a_kozepkorban","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:05","title":"Úgy kellene aludnunk, mint a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb pénzeket csoportosított át a kormány a tulajdonképpen már elfogyó, de szabadon túlléphető keretből: ezúttal a kormányzati kommunikáció, a turizmus és a Petőfi Irodalmi Múzeum a nyertes.","shortLead":"Újabb pénzeket csoportosított át a kormány a tulajdonképpen már elfogyó, de szabadon túlléphető keretből: ezúttal...","id":"20200811_gazdasagvedelmi_alap_kormany_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2859a5a4-ead5-4b6c-8ce3-8e1cdd1d2110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_gazdasagvedelmi_alap_kormany_kommunikacio","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:19","title":"A Gazdaságvédelmi Alapból költ a kormány 7 milliárdot kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e69c987-adf0-4bc8-93ec-fc42f2ed401b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sokat ártott már nemzetének Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, de a legnagyobb bűnt most követi el: ezrek életét veszélyezteti azzal, hogy rosszul értelmezett büszkeségből letagadja a koronavírus létezését országában, ám a magyar hatóságok nem hisznek neki, és nagyon nem ajánlják az odautazást.","shortLead":"Sokat ártott már nemzetének Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, de a legnagyobb bűnt most követi el: ezrek életét...","id":"20200812_GurbangulyBerdimuhamedow_koronavirus_jarvany_por_turkmenisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e69c987-adf0-4bc8-93ec-fc42f2ed401b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bef2d-559e-4e8a-9ce0-965e5d2e18a6","keywords":null,"link":"/360/20200812_GurbangulyBerdimuhamedow_koronavirus_jarvany_por_turkmenisztan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:00","title":"Porhintés vírusügyben: a türkmén elnöknek higgyünk, vagy Orbán Viktornak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök azt állítja, lányát már be is oltották. ","shortLead":"Az orosz elnök azt állítja, lányát már be is oltották. ","id":"20200811_Putyin_lanyan_is_teszteltek_az_uj_orosz_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98c3a55-fcaf-4eb9-9ba0-6c8080410948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_Putyin_lanyan_is_teszteltek_az_uj_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:53","title":"Putyin bejelentette, hogy bejegyezték a koronavírus elleni orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","shortLead":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","id":"20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97cefbf-9f75-4316-8b1d-2a4b4baa2626","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:31","title":"Trump már nem úgy érez a kínai elnök iránt, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére úgy ugrik 60-ról 160-ra, mint egy sportosabb személyautó 0-ról 100-ra.","shortLead":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére...","id":"20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7a5e88-86ce-44e7-acf9-8de63d8b2505","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:17","title":"Íme Balu, az 1150 lóerős új magyar versenykamion – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]