[{"available":true,"c_guid":"05b89311-a442-4053-ac36-43d321aee2e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NMHH kutatása szerint az Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a legelégedettebbek az emberek a telefonos mobilinternettel, Észak-Magyarországon pedig a legkevésbé.","shortLead":"Az NMHH kutatása szerint az Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a legelégedettebbek az emberek a telefonos...","id":"20200812_vezetekes_internet_mobilnet_mobilinternet_internetsebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b89311-a442-4053-ac36-43d321aee2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647c19de-787d-4952-aad6-0bdf5ae0e5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vezetekes_internet_mobilnet_mobilinternet_internetsebesseg","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:03","title":"A magyar 14 évesek több mint felének van mobilinternet a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aludni jó – ez az élet egyik nagy alapvetése. De nem csak unalmas közhely vagy épp életviteli tanács az, hogy mindenki aludjon sokat, a közgazdászok is ezt javasolják. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az alvás gazdasági hatásait vizsgáló elemzéseket járjuk körbe.","shortLead":"Aludni jó – ez az élet egyik nagy alapvetése. De nem csak unalmas közhely vagy épp életviteli tanács az, hogy mindenki...","id":"20200812_egy_masik_kozgazdasag_alvas_pihenes_alvashiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b4ddc3-2291-4a8f-a7e4-e59df5b5a0e5","keywords":null,"link":"/360/20200812_egy_masik_kozgazdasag_alvas_pihenes_alvashiany","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:00","title":"Dől a profit, ha sziesztázunk? – Az alvás közgazdaságtana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb Mercedes S-osztály kabintere. ","shortLead":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb...","id":"20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e924b3bc-32b1-4d32-ba39-edd10850b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:23","title":"Übermodern lesz az új Mercedes S-osztály utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban.\r

","shortLead":"Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban.\r

","id":"20200812_Egy_nap_alatt_52_ezer_uj_fertozottet_diagnosztizaltak_az_USAban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f57f53-127b-401c-a190-ee9531527791","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Egy_nap_alatt_52_ezer_uj_fertozottet_diagnosztizaltak_az_USAban","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:47","title":"Egy nap alatt 52 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Origónak adott interjúban a kuratórium új elnöke üzent a kinevezése ellen tiltakozó tanároknak is.","shortLead":"Az Origónak adott interjúban a kuratórium új elnöke üzent a kinevezése ellen tiltakozó tanároknak is.","id":"20200812_Vidnyanszky_az_SZFE_diakjainak_Szakmainak_nevezett_ervekkel_manipulaljak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441b6828-968d-4b2f-a882-fa963eb3cf14","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Vidnyanszky_az_SZFE_diakjainak_Szakmainak_nevezett_ervekkel_manipulaljak_oket","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:50","title":"Vidnyánszky az SZFE diákjainak: Szakmainak nevezett érvekkel manipulálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus terjedésének is gátat szabjanak. ","shortLead":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus...","id":"20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7ba4a7-301a-4082-9d05-940761c83756","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:58","title":"Nem vacakoltak holmi raktárkoncertekkel, szeparált nézőtéren buliztak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német Wirecard korábbi vezetőjét majdnem az egész világon körözik, az ázsiai üzletág korábbi vezetője pedig természetes úton, vérmérgezésben meghalt.","shortLead":"A német Wirecard korábbi vezetőjét majdnem az egész világon körözik, az ázsiai üzletág korábbi vezetője pedig...","id":"20200813_Halaleset_nemzetkozi_korozes_tovabb_dagad_a_Wirecardbotrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70ef286-895e-4293-9421-1e38222fcda2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Halaleset_nemzetkozi_korozes_tovabb_dagad_a_Wirecardbotrany","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:27","title":"Haláleset, nemzetközi körözés: lassan filmbe illő a Wirecard-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]