[{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon, Szerbia szigorít, Montenegró megnyitotta a határait, de mindketten csak negatív teszttel engedik a beutazást. Koszovós is határt nyitott. A szarajevói filmfesztivált online rendezik meg.","shortLead":"Egyre több a koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon, Szerbia szigorít, Montenegró megnyitotta a határait, de...","id":"20200815_koronavirus_nyugatbalkan_hatarokat_nyitottak_negativ_teszt_kell_koszovo_szerbia_montenegro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492a461-4d56-4b60-981a-2c0827ba7399","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_koronavirus_nyugatbalkan_hatarokat_nyitottak_negativ_teszt_kell_koszovo_szerbia_montenegro","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:39","title":"Nyílnak a határok a Balkánon, de csak negatív koronateszttel járhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda3dfd7-317d-4a2d-94b1-1bde099f0bc4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt újságíró és kémfőnök is a pragmatizmusáról ismert Musztafa al-Kadhimi, aki próbálja normalizálni országa kapcsolatait szomszédjaival és az Egyesült Államokkal is. Még nem tudni, hogy sikerül-e a mutatvány.","shortLead":"Volt újságíró és kémfőnök is a pragmatizmusáról ismert Musztafa al-Kadhimi, aki próbálja normalizálni országa...","id":"202033_musztafa_alkadhimi_ujsagirobol_es_kemfonokbol_iraki_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda3dfd7-317d-4a2d-94b1-1bde099f0bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e946ddaf-5bb5-43b6-b3f3-f6335f04033a","keywords":null,"link":"/360/202033_musztafa_alkadhimi_ujsagirobol_es_kemfonokbol_iraki_kormanyfo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:00","title":"Lehetetlennek tűnő feladat megoldásával próbálkozik Irak miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","shortLead":"A médiában utóbbi időben nem jellemző módon a lap vezetése a lépéssel nem változik.","id":"202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2268c1d3-3190-4616-810f-40b406c55fb0","keywords":null,"link":"/360/202033_bikemaghu_nyeregben_azuj_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:30","title":"Új befektető gurult be a patinás kerékpáros magazinhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Timothy Snyder, a Yale Egyetem történésze sajnálatosnak tartja, hogy az amerikaiak mással vannak elfoglalva és nem figyelnek oda, pedig Fehéroroszország bátor népe utat mutat az Egyesült Államoknak is, hogy miként kell farkasszemet nézni a legrosszabbal és legyűrni azt. ","shortLead":"Timothy Snyder, a Yale Egyetem történésze sajnálatosnak tartja, hogy az amerikaiak mással vannak elfoglalva és nem...","id":"20200817_Tortenesz_Trump_a_valasztas_ervenytelenitesere_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfbb422-69b2-4144-9aad-69649081b732","keywords":null,"link":"/360/20200817_Tortenesz_Trump_a_valasztas_ervenytelenitesere_keszul","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:21","title":"Történész: Trump a választás érvénytelenítésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd115a3-da81-4e5e-8899-bb7f44f4a7ca","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"190 éve született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leghősiesebb hősnője. Horvát leány volt, magyarul hőstettei idején egyáltalán nem tudott. Családja Jellasics bán és a császár bizalmas híveiből állt. Ezek a kapcsolatok mentették meg a börtöntől és a horvátok haragjától. Az élete bőségben kezdődött, nyomorban végződött.\r

","shortLead":"190 éve született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leghősiesebb hősnője. Horvát leány volt, magyarul hőstettei...","id":"20200815_lebstuck_maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd115a3-da81-4e5e-8899-bb7f44f4a7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e241bf-b706-43d4-bdbb-4981aa496be8","keywords":null,"link":"/360/20200815_lebstuck_maria","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:20","title":"Kalapvásárlás közben lett hős forradalmár Lebstück Mária, aztán mosónőként végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését Barcelonában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati...","id":"20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713df36a-46ec-4eba-92f0-2e684d74da3b","keywords":null,"link":"/sport/20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:56","title":"Ismét Hamilton rajtolhat az élről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság...","id":"20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aa003b-3ee8-43e5-9dd8-2f613dc69dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:46","title":"574 millió forintnyi adóra kértek könnyítést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]