Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd37ec8-7e63-442b-9d33-2ecf2a055f36","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Július 25-én az MV Wakashio nevű japán hajó zátonyra futott Mauritius partjainál. A paradicsomi szépségű szigetre ezer tonnányi olaj ömlött ki a hajó megsérült üzemanyag-tartályából, tönkre téve a korallzátonyokat, a lagúnát, a tengerpartot. Önkéntesek ezrei dolgoznak azon, hogy enyhítsék a környezeti katasztrófát. ","shortLead":"Július 25-én az MV Wakashio nevű japán hajó zátonyra futott Mauritius partjainál. A paradicsomi szépségű szigetre ezer...","id":"20200815_Mauritius_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd37ec8-7e63-442b-9d33-2ecf2a055f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93eaf9e-ed76-449a-b81b-42234b7fb86d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200815_Mauritius_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:00","title":"Nyakig olajosan próbálják megmenteni Mauritius földi paradicsomát - Nagyítás fotógaléria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4757310-5933-4c99-881a-ae180ec13c3e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden férfinél többször, már 35-ször úszta át a Nagy-Britannia és Franciaország közti La Manche csatornát Chloe McCardel ausztrál úszónő.","shortLead":"Minden férfinél többször, már 35-ször úszta át a Nagy-Britannia és Franciaország közti La Manche csatornát Chloe...","id":"20200816_A_ferfiak_rekordjat_dontotte_meg_a_La_Manche_csatornat_35odjere_is_atuszo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4757310-5933-4c99-881a-ae180ec13c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5cb360-a8b9-455a-b3e5-f85eb72fad61","keywords":null,"link":"/elet/20200816_A_ferfiak_rekordjat_dontotte_meg_a_La_Manche_csatornat_35odjere_is_atuszo_no","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:12","title":"A férfiak rekordját döntötte meg a La Manche csatornát 35-ödjére is átúszó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta a képpontokat. Kedden halt meg.","shortLead":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta...","id":"20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc7995-467d-4b1f-b9e7-000265582fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:03","title":"91 évesen meghalt a pixel feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt.","shortLead":"A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt.","id":"20200815_Az_ingatlanfejlesztok_nyerhetnek_nagyot_a_bejruti_robbanassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98850d19-1c7a-4671-9fc2-8bbeeb4cb639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Az_ingatlanfejlesztok_nyerhetnek_nagyot_a_bejruti_robbanassal","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:57","title":"Az ingatlanfejlesztők nyerhetnek nagyot a bejrúti robbanással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából minden harmadik külföldi nyaralásból tért haza - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük...","id":"20200815_Az_osztrak_fertozottek_harmada_kulfoldrol_jott_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9ffbd1-a9a4-4624-a734-43ecf11298a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Az_osztrak_fertozottek_harmada_kulfoldrol_jott_haza","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:23","title":"Az osztrák fertőzöttek harmada külföldről jött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dedb12-46f9-4978-9890-ba02fdd4e986","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlan horgászbaleset Ausztráliában.","shortLead":"Szokatlan horgászbaleset Ausztráliában.","id":"20200816_Mellkasanak_ugrott_egy_hal_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dedb12-46f9-4978-9890-ba02fdd4e986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd392285-0087-4a8d-82f1-77d0bcf5920b","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Mellkasanak_ugrott_egy_hal_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:19","title":"Mellkasának ugrott egy hal, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és közben edzhet – mondja ki egy szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és...","id":"20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fea721-64b9-4e89-b919-e28342c155de","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:18","title":"Kivételes utazási szabályokat kapnak a sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5a8a0-148b-44c7-8df6-c44221dd0049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vállalaton belül terjedő levél szerint a Canon fényképezőgép-gyártó is zsarolóvírus-támadás áldozata lett. Korábban a Garmint is ilyen vírussal támadták a kiberbűnözők.","shortLead":"Egy vállalaton belül terjedő levél szerint a Canon fényképezőgép-gyártó is zsarolóvírus-támadás áldozata lett. Korábban...","id":"20200817_zsarolovirus_canon_adatvesztes_maze_hackercsoport_hackertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98b5a8a0-148b-44c7-8df6-c44221dd0049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c044f9-8f5e-452a-85b8-0a8e1c9076e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_zsarolovirus_canon_adatvesztes_maze_hackercsoport_hackertamadas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:33","title":"Zsarolóvírus-támadás érte a Canont is, de nem csak ez a gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]