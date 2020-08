Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","id":"20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18441edc-e195-4330-83a1-1dd476b678aa","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:57","title":"Bejelentették, hogy menesztik az FC Barcelona vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se kattintson gyanús oldalakra – vagy ha ilyen honlapon van, gyorsan tudatosuljon benne. 