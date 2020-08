Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.\r

","shortLead":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.\r

","id":"20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d3a07-1e93-4ae9-8d53-e47d58bf6e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:30","title":"Újra forgalomba áll a KISS emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminisztert az Adrián fotózták le Szíjj László jachtján. Miután észrevették, hogy felvételek készülnek a hajó utasairól, a hajó eltűnt a térképről.","shortLead":"A magyar külügyminisztert az Adrián fotózták le Szíjj László jachtján. Miután észrevették, hogy felvételek készülnek...","id":"20200818_Szijjarto_Peter_szijj_laszlo_jacht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af693cc9-5312-49d2-81c7-10976e076237","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szijjarto_Peter_szijj_laszlo_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:04","title":"Szijjártó Péter külügyminisztert Szíjj László jachtján fotózták le Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érintettek második tesztje negatív lett, de a biztonság kedvéért – és a protokoll értelmében – karanténban vannak.","shortLead":"Az érintettek második tesztje negatív lett, de a biztonság kedvéért – és a protokoll értelmében – karanténban vannak.","id":"20200818_Tiz_ember_koronavirustesztje_lett_pozitiv_Will_Smith_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0876919e-e8d3-481a-8b20-2ed2d5ac6693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7346765-7aca-47d2-85b5-a0b0c92baf80","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Tiz_ember_koronavirustesztje_lett_pozitiv_Will_Smith_cegenel","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:58","title":"Tíz ember koronavírustesztje lett pozitív Will Smith cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea93d30-719a-40e9-ba26-809cb5a5f765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP férfi társelnöki székéért már ketten indulhatnak: Tóth Bertalan és Mesterházy Attila.","shortLead":"Az MSZP férfi társelnöki székéért már ketten indulhatnak: Tóth Bertalan és Mesterházy Attila.","id":"20200817_msterhazy_atila_mszp_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea93d30-719a-40e9-ba26-809cb5a5f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70c029e-eb78-4b2e-ac70-78a7c1ee9d55","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_msterhazy_atila_mszp_tarselnok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:59","title":"Mesterházy Attila indul az MSZP társelnöki pozíciójáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","shortLead":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","id":"20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c86efe-3eef-41d2-bbcd-6592d3121ae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:21","title":"Videón az augusztus végén leleplezendő új Porsche Panamera rekordköre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a „klasszikus CSALÁD ellentettjét hirdetni gusztustalan és megalázó”.","shortLead":"Szerinte a „klasszikus CSALÁD ellentettjét hirdetni gusztustalan és megalázó”.","id":"20200818_Szebeni_Istvan_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4292d4a5-79e2-4fcd-81b4-14094e667742","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Szebeni_Istvan_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:29","title":"Szebeni István meglátta a szivárványos zászlót, és elkezdett összefüggéstelenül beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]