[{"available":true,"c_guid":"bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","shortLead":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","id":"20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f00057-6733-4c5a-9d8d-ad474e6e28ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:37","title":"Thaiföldön is a kormány ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas lesz – közölték.","shortLead":"A szerkezetet működtető cégek közt a 4iG is ott van. A műhold kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is...","id":"20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f2d0d2-7674-4e32-8ff0-c8af72a916e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_4ig_kereskedelmi_muhold_carpathiasat_antenna_hungaria_zrt_magyar_kormany_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:39","title":"2024-ben pályára állítják az első magyar kereskedelmi műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"698 milliárd forint értékű program indul. Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.","shortLead":"698 milliárd forint értékű program indul. Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.","id":"20200817_honvedseg_rheinmetall_kozos_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419d7b2-bbae-413e-89a6-6768614c26cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_honvedseg_rheinmetall_kozos_ceg","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:15","title":"Harcjárművek gyártására közös vállalatot alapít a magyar kormány és a német Rheinmetall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25e7060-bb31-46cb-ba2c-5adac8f6a427","c_author":"","category":"vilag","description":"Trump tanácsadója ezt állítja.","shortLead":"Trump tanácsadója ezt állítja.","id":"20200816_Nem_all_keszen_az_amerikai_posta_a_levelszavazasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b25e7060-bb31-46cb-ba2c-5adac8f6a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf343a08-89b4-447c-8362-06eb82b88910","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Nem_all_keszen_az_amerikai_posta_a_levelszavazasra","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:50","title":"Nem áll készen az amerikai posta a levélszavazásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831eabbc-dd45-47bc-a4c2-6536bd59a99f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél óráig szorongtak öten ötven méter magasan.","shortLead":"Másfél óráig szorongtak öten ötven méter magasan.","id":"20200816_Bennragadtak_a_pecsi_TVtorony_liftjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=831eabbc-dd45-47bc-a4c2-6536bd59a99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e36132-98bb-4e08-ba0b-d73604b6a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Bennragadtak_a_pecsi_TVtorony_liftjeben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:37","title":"Bennragadtak a pécsi TV-torony liftjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d67dcb4-18a5-48be-8296-0b92657016ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram előállításának új, környezetbarát módját próbálják ki – írta az Evening Standard online kiadása.","shortLead":"Virtuális erőművé válhat az észak-londoni Northumberland Park buszgarázs, a világ legnagyobb tesztüzeme, ahol az áram...","id":"20200817_bus2grid_virtualis_eromu_londoni_buszgarazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d67dcb4-18a5-48be-8296-0b92657016ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0100fd43-ef47-478f-8fa7-c2dec5b3eaa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_bus2grid_virtualis_eromu_londoni_buszgarazs","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:03","title":"9000 busz ereje: virtuális erőművé válhat egy londoni buszgarázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]