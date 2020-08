Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de4f8dbf-ad90-4c53-8525-859fc538bfd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint a kerület a \"homoszexualizmus fellegvára\" lett. Az önkormányzat feljelentést tesz.","shortLead":"A képviselő szerint a kerület a \"homoszexualizmus fellegvára\" lett. Az önkormányzat feljelentést tesz.","id":"20200818_Novak_Elod_ujbudai_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de4f8dbf-ad90-4c53-8525-859fc538bfd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe34c0f-fb8f-44fd-b772-f6f187394808","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Novak_Elod_ujbudai_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:42","title":"Novák Előd az újbudai városházáról is leszedte a szivárványos zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","shortLead":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","id":"20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1898b-aa4e-4407-b367-2775fb46d14c","keywords":null,"link":"/sport/20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","timestamp":"2020. augusztus. 19. 23:02","title":"A Bayern München is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség.","shortLead":"Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség.","id":"20200819_MLSZ_Jarvanyugyi_felelosoket_kell_kinevezniuk_az_elvonalbeli_focikluboknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dbd47-6784-4e57-a9cc-c1f00e4c8c91","keywords":null,"link":"/sport/20200819_MLSZ_Jarvanyugyi_felelosoket_kell_kinevezniuk_az_elvonalbeli_focikluboknak","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:42","title":"MLSZ: Járványügyi felelősöket kell kinevezniük az élvonalbeli focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb interpelláció és módosító javaslat, egyre rövidülő viták és ritkuló parlamenti ülésnapok. Az országgyűlés így mára teljesen elvesztette a kormány ellenőrzésével kapcsolatos szerepét.","shortLead":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb...","id":"202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03478fe5-be68-47af-b22a-e12fd6d6e434","keywords":null,"link":"/360/202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:00","title":"A NER parlamentjében az ellenzékkel lassan már szóba sem állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5d6119-8b0e-4367-a347-87131791c837","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200818_Marabu_FekNyuz_Zaszlobajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac5d6119-8b0e-4367-a347-87131791c837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b96921c-47a0-42b5-851f-e68afb726c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Marabu_FekNyuz_Zaszlobajok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:55","title":"Marabu FékNyúz: Zászlóbajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet két Európa Liga-selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa ugyanaz, így aztán négy nappal az után, hogy az NK Osijek bejutott az EL-selejtezőbe, Mészáros Lőrinc eladta a tulajdonrészét egy magántőkealapnak, amelynek nem lehet tudni, ki a valódi tulajdonosa.","shortLead":"Nem lehet két Európa Liga-selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa ugyanaz, így aztán négy nappal az után...","id":"20200819_Felcsut_Meszaros_Lorinc_eszek_osijek_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdda6d6f-a80d-4e26-81ad-5da71efa90a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200819_Felcsut_Meszaros_Lorinc_eszek_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:13","title":"Olyan sikeres a Felcsút, hogy Mészáros Lőrinc papíron kiszállt a horvát focicsapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában megölt libanoni miniszterelnök, Rafik Hariri gyilkosának. A bíróság döntése tovább súlyosbíthatja az augusztus 4-ei hatalmas bejrúti robbanás által már egyébként is kiélezett belpolitikai feszültséget.

","shortLead":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában...","id":"20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007e8125-2d57-4bab-a47a-fca4cf73aead","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Ítélet után: Libanont most pusztító társadalmi robbanás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]