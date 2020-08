A holland Marieke Lucas Rijneveld The Discomfort of Evening című regényének ítélték oda a 2020-as Nemzetközi Booker-díjat. A díjról döntő testület szerdán Londonból online élő közvetítésben jelentette be a győztest.

Az elismerés 50 ezer fontos (20 millió forintos) fődíját egyenlően elosztva a győztes mű szerzője, a 29 évesen első regényével bemutatkozó Marieke Lucas Rijneveld és angol fordítója, Mitchele Hutchison kapta.

A 2005 óta odaítélt Nemzetközi Booker-díjat kezdetben kétévenként adták át, 2016 óta azonban már évente osztják ki. Az elismerést olyan külföldi szerzők kaphatják meg, akiknek a műve az előző évben megjelent angol fordításban. Az idei díjkiosztó ünnepséget a járvány miatt májusban nyárra halasztották, és végül digitális eseményként szervezték meg.

A Nemzetközi Booker-díj idei döntősei között volt még a német Daniel Kehlmann regénye, a Tyll, amely a harmincéves háborúban játszódik, az iráni Sokufeh Azar családregénye, a The Enlightenment of the Greengage Tree, a japán Ogava Joko műve, a The Memory Police, a mexikói Fernanda Melchor alkotása, a Hurricane Season és Gabriela Cabezon Camara argentin szerző The Adventures of China Iron című regénye is.

Marieke Lucas Rijneveld regényének főhőse egy tízéves kislány, aki farmon él szigorúan vallásos családjával, ám egy tragédia, legidősebb bátyjának halála ez egész családot letaglózza.