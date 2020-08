Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. 