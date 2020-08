Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy társasházban találtak rá a két holttestre.","shortLead":"A rendőrök egy társasházban találtak rá a két holttestre.","id":"20200827_gyilkossag_ongyilkos_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9254fc58-d760-45bc-8d9e-d5a7f7a5ad26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_gyilkossag_ongyilkos_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:05","title":"Megölte édesanyját, majd öngyilkos lett egy férfi Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad média leépítésével is.","shortLead":"A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad...","id":"20200827_Deutsche_Welle_Szijjarto_yachtozasa_csupan_a_jeghegy_csucsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9145621-981b-4cad-bd4c-20cfd4aa9301","keywords":null,"link":"/360/20200827_Deutsche_Welle_Szijjarto_yachtozasa_csupan_a_jeghegy_csucsa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:30","title":"Deutsche Welle: Szijjártó jachtozása csupán a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","id":"20200827_navalnij_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76177563-cf3d-4cfc-a6f3-683cb7633170","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:20","title":"Navalnij állapota továbbra is súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0d067-a631-41d5-a862-e9412a3909f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Love is Folly zsűrije Szász Attila alkotását, az Apró meséket ismerte el.","shortLead":"A Love is Folly zsűrije Szász Attila alkotását, az Apró meséket ismerte el.","id":"20200828_Magyar_film_kulondij_varnai_filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad0d067-a631-41d5-a862-e9412a3909f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be636f0c-e0b4-4853-89ae-949bf2616582","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Magyar_film_kulondij_varnai_filmfesztival","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:44","title":"Magyar film hozta el a különdíjat a várnai filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","shortLead":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","id":"20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad5f662-a780-4457-a6dd-c697c5b9b4b9","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:18","title":"Macskagyógyszer védhet a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar, ez alkalomból közzétették azt a sokáig titkosnak minősített felvételt, amelyen a világ legpusztítóbb fegyvere, a Cár-bomba látható működés közben.","shortLead":"Fennállása 75. évet ünnepli az orosz nukleáris ipar, ez alkalomból közzétették azt a sokáig titkosnak minősített...","id":"20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bae37-594b-4d0d-904f-c0fcee37b843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a52d0-d106-4c11-8531-4756ad45a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_oroszorszag_atombomba_tsar_bomb_car_bomba_nuklearis_fegyver","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:09","title":"Kiadták a titkos felvételeket a valaha készült legerősebb atombomba felrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak a Fidesz kommunikációs vezetőjéről derült ki, hogy igazoltan fertőzött, a hétvégi rendezvény többi érintettjének első koronavírustesztje negatív lett.","shortLead":"Egyelőre csak a Fidesz kommunikációs vezetőjéről derült ki, hogy igazoltan fertőzött, a hétvégi rendezvény többi...","id":"20200828_hollik_istvan_koronavirus_karanten_gulyas_gergely_orban_balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a51ef-9c3e-4c02-9d04-7021fabb83b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_hollik_istvan_koronavirus_karanten_gulyas_gergely_orban_balazs","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:31","title":"Kezet fogott Hollikkal Gulyás és a helyettese, azért kerültek karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","shortLead":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","id":"20200827_paul_pogba_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa411fef-ed71-4134-b9b9-167f0284f2b9","keywords":null,"link":"/sport/20200827_paul_pogba_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:26","title":"Pogba is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]