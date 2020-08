Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","shortLead":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","id":"202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80cd257-d379-4477-b701-c99f29994d30","keywords":null,"link":"/360/202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:55","title":"Budapest egyik legdrágább területén kezd ingatlanfejlesztésbe a Hegyvidéki Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","shortLead":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","id":"20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad5f662-a780-4457-a6dd-c697c5b9b4b9","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:18","title":"Macskagyógyszer védhet a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben a külföldről hazatérő magyar állampolgárok 14 napig karanténba kell, hogy vonuljanak – derült ki a Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő által levezényelt Kormányinfóról. A kivételekről és a részletszabályokról szombat reggel dönt a határvédelmi akciócsoport, de a jelenlegi tervek szerint az UEFA Szuperkupa-döntőjére 6000 külföldi szurkoló negatív teszttel eljöhetne.","shortLead":"Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben...","id":"20200828_Bejelenti_a_koronavirussal_kapcsolatos_szigoritasokat_a_kormany__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa32a98-ecab-4ab7-bb6f-d02614565122","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Bejelenti_a_koronavirussal_kapcsolatos_szigoritasokat_a_kormany__elo","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:42","title":"Kormányinfó: Magyarország lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","shortLead":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","id":"20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93fb44-c35f-4eef-b2c3-c0010f700830","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Egyeztetésen vettek részt a Színház- és Filmművészetért Alapítvány képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult az Instagramon, ezért képviselőinek most a bíróságon kell felelniük.","shortLead":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult...","id":"20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d365cab-a359-4d98-9881-9568d9a73344","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:13","title":"Beperelte a Facebook, mert kamulájkokat árult az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök felszólította a teniszszövetség ellen végrehajtást kezdeményező vállalkozás vezetését, hogy haladéktalanul juttassák vissza a számláikról leemelt több mint félmilliárd forintot. Azt sugallja, a vállalkozás kamuszámlák alapján követelte a szövetségen a pénzt.","shortLead":"Az új elnök felszólította a teniszszövetség ellen végrehajtást kezdeményező vállalkozás vezetését, hogy haladéktalanul...","id":"20200828_teniszszovetseg_vegrehajtas_lazar_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39c58dc-83db-4379-b3fe-fd1ad9853a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_teniszszovetseg_vegrehajtas_lazar_janos","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:11","title":"Üzent Lázár a teniszszövetség éléről: „Mindenki tudja ebben az országban, hogy ezért a pénzért nem dolgoztak meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]