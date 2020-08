Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úton sétált át a nő, amikor elütötte egy autó.","shortLead":"Az úton sétált át a nő, amikor elütötte egy autó.","id":"20200831_halalos_gazolas_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d781a-ed2d-4b30-820e-fadaaf3f11cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_halalos_gazolas_pecs","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:45","title":"Halálra gázoltak egy idős nőt Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mária írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf2e4e-3eaf-48cd-865c-711c4dec3648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f162f-d374-4917-88b3-3d5e588257eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200830_Megfogadtam_hogy_soha_tobbe_nem_beszelek_negativan_a_kulsomrol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:15","title":"Megfogadtam, hogy soha többé nem beszélek negatívan a külsőmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","shortLead":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","id":"20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df2da02-be0b-4232-9afe-4fc595876697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:14","title":"Ingyen visszatéríti a MÁV a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és kreatív népszerűsítése.","shortLead":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és...","id":"20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73433453-2549-4445-88e8-df35033594dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:23","title":"Barabási Albert-László feladta a feladatot: 10-16 évesek megfejtéseit várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nyár második felében iparkodtak behozni a kiesést a turisztikai szolgáltatók, ám ez sokak számára a kormány külföldellenes propagandája és szigorításai mellett is reménytelen.","shortLead":"A nyár második felében iparkodtak behozni a kiesést a turisztikai szolgáltatók, ám ez sokak számára a kormány...","id":"202035__belfoldi_vakacio__arak_azegben__maszkos_lovasok__tulelo_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6537bea-bbcf-4529-9e5d-b604c5d0659a","keywords":null,"link":"/360/202035__belfoldi_vakacio__arak_azegben__maszkos_lovasok__tulelo_turizmus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:00","title":"Elszálló magyar árak és határzár: mennyire lett „kampó” a turistaszezonnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon kívül is mennének vele egy kört.","shortLead":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon...","id":"20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf37e38-62d5-48dd-9d44-4fd18431c29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:15","title":"Emberrel a fedélzetén szállt fel a japánok repülő autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]