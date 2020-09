Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló „modellváltás”, mert – mint írja – a magyar társadalom annyira elszokott a demokráciától, hogy sokan nem is értik ezt.","shortLead":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló...","id":"20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703dd6da-0cbb-435f-bf47-a84ccb3c12d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:26","title":"Székely Csaba: Pillanatnyilag az SZFE-s diákság a magyar demokrácia próbaköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti Vigadóban.","shortLead":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti...","id":"20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b64a7e-3116-4bbe-bd8b-5a2763b970b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:48","title":"Vidám, lendületes színek a Vigadóban: Anton Molnár kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A főváros helyett a jegybank építi meg a tervezett alagutat, hogy a volt Postapalota helyén étesített Pénzmúzeumot könnyebben érjék el a látogatók.","shortLead":"A főváros helyett a jegybank építi meg a tervezett alagutat, hogy a volt Postapalota helyén étesített Pénzmúzeumot...","id":"20200903_mnb_market_szell_kalman_ter_postapalota_atjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef721581-bd7b-4de0-b6cc-8c4f23123328","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_mnb_market_szell_kalman_ter_postapalota_atjaro","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:58","title":"Egymilliárdot költ az MNB a Széll Kálmán téri átjáróra, Orbán barátja viheti haza a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták, összességében csak fokozatosan érhetik el a felhasználók a világon az update-et. Most kiderült, hogy egy valós probléma miatt maga a Microsoft nem engedi a frissítést bizonyos gépeken.","shortLead":"Bár a májusi szó szerepel a Windows 10 legutóbbi nagy frissítésének nevében, és sokan már május végén meg is kapták...","id":"20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec549f3-7bc6-4cea-a0bb-b828649039de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_microsoft_windows10_majusi_frissites_wwan_lte_modem_hiba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:03","title":"Tavaly májusban kijavítottak a Windowsban egy hibát, idén májusban megint belekerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja majd.","shortLead":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja...","id":"20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b104b4-87c2-4308-a41b-260da3687521","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:37","title":"Nagy Ervin: Vidnyánszky egyedül fog ülni az egyetemen, mert senki nem lesz ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","shortLead":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","id":"20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762990ba-68f4-4826-9803-220ecf93c6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:41","title":"Teljesen magára van hagyatva a sofőr a Volvo retro sportkocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","shortLead":"Van olyan önkormányzat, ahol szerda reggeltől egészen a pénteki zárásig beszüntették a munkát a dolgozók.","id":"20200902_onkormanyzat_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b25ef3-1715-4227-bb01-e56d39825636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_onkormanyzat_sztrajk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:32","title":"Több mint ötezer önkormányzati dolgozó lépett sztrájkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl kockázatosnak találta a színház a sokszereplős előadásokat.","shortLead":"Túl kockázatosnak találta a színház a sokszereplős előadásokat.","id":"20200903_central_szinhaz_eloadas_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e303e31f-c432-44e8-bee7-b3fc3f81fb6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_central_szinhaz_eloadas_torles","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:44","title":"Törli a sokszereplős előadásait a Centrál Színház a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]