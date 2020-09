Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ad30c7-c013-4ee4-a6ab-570b59d33c35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárhogy fogja megünnepelni a Super Mario Bros. 35. születésnapját a Nintendo: új kis konzol érkezik.","shortLead":"Nem akárhogy fogja megünnepelni a Super Mario Bros. 35. születésnapját a Nintendo: új kis konzol érkezik.","id":"20200904_nintendo_game_watch_kezikonzol_super_mario","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ad30c7-c013-4ee4-a6ab-570b59d33c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a68916-9ab0-403c-a6f7-49c3495fc750","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nintendo_game_watch_kezikonzol_super_mario","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:03","title":"Óra és konzol egyben: retró játékgépet ad ki új köntösben a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyógyszert a magyar hatóságok már korábban, márciusban kivonták a forgalomból, ugyanis ritka, de súlyos májkárosodást okozhat.","shortLead":"A gyógyszert a magyar hatóságok már korábban, márciusban kivonták a forgalomból, ugyanis ritka, de súlyos májkárosodást...","id":"20200904_Richter_mehmioma_gyogyszer_forgalombahozatali_engedely_visszavonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c774d1a7-d986-452f-a2be-e8aa45c46624","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Richter_mehmioma_gyogyszer_forgalombahozatali_engedely_visszavonas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:05","title":"Visszavonná a Richter méhmióma elleni gyógyszerét az Európai Gyógyszerügynökség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub Híradója szerint lehetetlen megtartani a másfél méteres védőtávolságot, a MÁV szerint ilyen előírás már nincs is.","shortLead":"Annyira zsúfolt volt szerda reggel egy nagykátáról pestre tartó vonat, hogy rosszul lett rajta egy lány. Az RTL Klub...","id":"20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288b8af0-5326-4e8a-a5cd-cb2977426111","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_zsufoltsag_az_elovarosi_vonatkon_mav_rosszullet_tomeg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:22","title":"Zsúfoltak az elővárosi vonatok a tömegben rosszul is lett egy lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ab4245-5182-4457-bc9c-d70ae5a806d7","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Elég kivételes, hogy egy mixerről dokumentumfilmet forgassanak. De ha a havannai Floriditában keverte az italokat Hemingwaynek, az mindjárt más.



","shortLead":"Elég kivételes, hogy egy mixerről dokumentumfilmet forgassanak. De ha a havannai Floriditában keverte az italokat...","id":"20200904_A_koktelkiraly_es_a_Papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45ab4245-5182-4457-bc9c-d70ae5a806d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4edeb9-87d7-44f3-8532-2105b2363904","keywords":null,"link":"/elet/20200904_A_koktelkiraly_es_a_Papa","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:22","title":"A koktélkirály és a Papa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","shortLead":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","id":"20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b629c6-47ca-4475-ad21-86cfbb5cc350","keywords":null,"link":"/sport/20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:35","title":"Babosék könnyed győzelemmel kezdtek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","shortLead":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","id":"20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c05a-7768-47c6-8ee0-00ef0664422d","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:29","title":"Ayrton Sennáról készít sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az V. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"Az V. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja.","id":"20200904_A_zenekari_tarsaval_szerzodo_Demeter_Szilard_ugyebol_rendorsegi_nyomozas_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaccfd7-064d-423c-8a4e-002d04492064","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_A_zenekari_tarsaval_szerzodo_Demeter_Szilard_ugyebol_rendorsegi_nyomozas_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:13","title":"A zenekari társával szerződő Demeter Szilárd ügyéből rendőrségi nyomozás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","shortLead":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","id":"20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549f1ee-e14d-46bc-bcea-630b664d2a00","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Koronavírus: 301 új fertőzött, egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]