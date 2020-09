Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"","category":"itthon","description":"Kiskunlacházán történt a baleset.","shortLead":"Kiskunlacházán történt a baleset.","id":"20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753154a-8991-4a67-8582-4ea1b2bd3d13","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"Ittasan vezette a buszt a sofőr, halálra gázolt egy biciklistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős beteg elhunyt.","shortLead":"Egy idős beteg elhunyt.","id":"20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49977e78-d02d-49cd-b835-a663a1c1148d","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:22","title":"Újabb 459 magyarnál igazolták a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bbf300-35b5-42ef-83e6-273bcf662253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente legyártott kétmillió motor mellett Győrben több mint húsz éve készülnek autók is. ","shortLead":"Az évente legyártott kétmillió motor mellett Győrben több mint húsz éve készülnek autók is. ","id":"20200904_Masfelmillio_autonal_tart_a_gyori_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bbf300-35b5-42ef-83e6-273bcf662253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ce2dba-dddc-4e21-bb8e-0939e72ba494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Masfelmillio_autonal_tart_a_gyori_Audi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:07","title":"Másfélmillió autónál tart a győri Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6d99b4-dd00-44df-ac99-8c10d8dc4116","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mediaworks közölte, hogy ezentúl már csak a Nemzeti Sport mellékleteként lesz Képes Sport.","shortLead":"A Mediaworks közölte, hogy ezentúl már csak a Nemzeti Sport mellékleteként lesz Képes Sport.","id":"20200903_Megszunt_a_Kepes_Sport_hetilap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6d99b4-dd00-44df-ac99-8c10d8dc4116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0f690d-e8b1-4e6e-90b0-c80326fc854c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Megszunt_a_Kepes_Sport_hetilap","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:42","title":"Megszűnt a Képes Sport hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek tehát tippek – a mosogatástól és mosástól, a maszkviselésen és a táplálkozáson át, a hulladék kezeléséig. ","shortLead":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek...","id":"20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f688e9-8a30-4097-b787-487323f5afe1","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:40","title":"Koronavírusos van a családban, most mit csináljak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel 4 millióra ugrott az aktív esetek száma.","shortLead":"Ezzel 4 millióra ugrott az aktív esetek száma.","id":"20200904_brazilia_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e12647c-759b-49b6-9695-cf2e089d5ce2","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_brazilia_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:16","title":"Egy nap alatt 44 ezer új fertőzöttet találtak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","shortLead":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","id":"20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d63f774-2ae8-4b0c-8b13-6db579adf55f","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:50","title":"„Kásler Miklós ma hajnalban kiköltött egy turultojást” – Bödőcs Tibor híradója néha nagyon hasonlít az eredetire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Voltak, akik ki se nyitottak, de olyanok is, akik elérték, meghaladták a tavalyi forgalmukat.","shortLead":"Voltak, akik ki se nyitottak, de olyanok is, akik elérték, meghaladták a tavalyi forgalmukat.","id":"20200903_kisosz_balaton_vendeglo_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4bb8c-ba98-4380-bf27-6418b75eec64","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kisosz_balaton_vendeglo_arak","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:40","title":"A Kisosz szerint nem igaz, hogy elszálltak az árak a balatoni vendéglőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]