[{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igyekszik másokat is elvigyázatosságra inteni.","shortLead":"Igyekszik másokat is elvigyázatosságra inteni.","id":"20200911_Vajna_Timeat_szovodmenyekkel_kezelik_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa8821-31ee-4bb6-9894-e04a9f173d03","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Vajna_Timeat_szovodmenyekkel_kezelik_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:17","title":"Vajna Tímeát szövődményekkel kezelik a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3212c4e4-6291-4477-a6db-174ce4eb2002","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nevelt lánya több mint tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán a XVII. kerületi fideszes alpolgármestert, aki egyik pillanatról a másikra tűnt el a helyi közéletből. Úgy tudjuk, Fohsz Tivadar ellen elég bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy meggyanúsítsák, de mivel a szemérem elleni erőszak elévült, az eljárást megszüntették. Felesége vallomása szerint Fohsznak súgtak a rendőrségtől, mielőtt házkutatást tartottak nála. Noha a molesztálási ügy elévült, tiltott pornográf felvétellel való visszaélés miatt a volt alpolgármester jelenleg is gyanúsított. Emellett Horvátországban is indult ellene eljárás.","shortLead":"Nevelt lánya több mint tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán a XVII. kerületi...","id":"20200911_Mosolyogva_mondta_hogy_engem_o_nem_hasznalt_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3212c4e4-6291-4477-a6db-174ce4eb2002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca0549-aebf-491a-8d8a-31b3e3efcde9","keywords":null,"link":"/360/20200911_Mosolyogva_mondta_hogy_engem_o_nem_hasznalt_ki","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:30","title":"Rejtett kamerák, szexfotók, sötét titkok – nevelt lánya vádjai nyomán lett gyanúsított a volt alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee08d980-5895-4a69-8a5c-486b81f84574","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit színésznő 82 éves volt.","shortLead":"A brit színésznő 82 éves volt.","id":"20200910_meghalt_diana_rigg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee08d980-5895-4a69-8a5c-486b81f84574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978015f-4c82-4051-89de-ea5900ffab78","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_meghalt_diana_rigg","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:35","title":"Meghalt Diana Rigg, a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy tukán is volt a teherautóban, de az elrepült az ütközés után.","shortLead":"Egy tukán is volt a teherautóban, de az elrepült az ütközés után.","id":"20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fecab53-7f2c-4a27-bcc3-8104fc224f7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:45","title":"Ütközött a kamion, kisoroszlán került elő belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A híres francia színésznő a nálunk most bemutatott, lehengerlően stílusos filmben tesz úgy, mintha eljárt volna felette az idő. A két pápa, Fernando Meirelles filmje online most előfizetés nélkül látható. A HVG ajánlója.","shortLead":"A híres francia színésznő a nálunk most bemutatott, lehengerlően stílusos filmben tesz úgy, mintha eljárt volna felette...","id":"202037_film__a_jatek_jutalma_az_igazsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c80eb6-cd6b-47cc-a231-806ff982ad52","keywords":null,"link":"/360/202037_film__a_jatek_jutalma_az_igazsag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:00","title":"Catherine Deneuve csúcsformában játssza el szokatlan hattyúdalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631a1462-ee2e-4c59-9a21-7104f6a5bbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az eljárás során végig tagadott.","shortLead":"A férfi az eljárás során végig tagadott.","id":"20200911_eroszak_mindszent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=631a1462-ee2e-4c59-9a21-7104f6a5bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2e1d5d-64d7-41a1-a823-1e89a8bb126e","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_eroszak_mindszent","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:46","title":"Tíz évet kapott egy mindszenti férfi, aki fiatal fiúkat zaklatott a nyaralójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","shortLead":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","id":"20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63acdc-bf2d-4dd8-8091-ab92ac074d63","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:53","title":"A Budapesti Metropolitan Egyetem több tanára is szolidaritásáról biztosítja az SZFE-s hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős kihívásnak tűnik a koronavírus elleni vakcinák kiszállításának megszervezése. Ahhoz ugyanis, hogy mindenhova, minden embernek jusson oltóanyag, rengeteg repülőgépre lesz szükség.","shortLead":"Jelentős kihívásnak tűnik a koronavírus elleni vakcinák kiszállításának megszervezése. Ahhoz ugyanis, hogy mindenhova...","id":"20200910_koronavirus_vakcina_oltas_aurszallitas_repulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6227a-83a7-435e-95af-368b80ca2a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_koronavirus_vakcina_oltas_aurszallitas_repulok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:03","title":"Kiszámolták, hány repülő kellene hozzá, hogy a világ minden részére eljusson egy koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]