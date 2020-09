Szabó Győző is elmondta a véleményét a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) átalakításával kapcsolatban. Úgy folgalmazott: hogy mit gondol, azt elég nyilvánvalóan kifejezi, hogy az első tanítási napon, hétfőn, ő is őrt állt az egyetem erkélyén az egyik színész osztály tagjaival együtt. „Holott én magam soha nem jártam a színművészetire. Pontosabban nagyon sokat megfordultam ott a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján, csak nem színinövendékként, hanem nézőként, merthogy rengeteg vizsgaelőadást láttam az Ódry Színpadon. Volt olyan produkció, amit kétszer-háromszor is megnéztem. Mindig sikerült beszöknöm valahogy, persze sokan azt hitték, hogy én is színészhallgató vagyok, miközben a képzőművészetire jártam” – nyilatkozta a 24.hu-nak.

Szabó Győző arról is beszélt, hogy nem csak őrt állt, hanem Réczey Zoltán grafikus barátjával megtervezte a szolidaritás pólóját, amelyen sárga alapon a piros-fehér kordoncsíkok láthatók.

„Csináltattam belőle száz darabot, bevittem az egyetemre, el is kapkodták. A hétfői sajtótájékoztatót már abban tartották a diákok. Napokon belül elkészül újabb száz póló, azokat is viszem be” – mondta Szabó Győző.

Ő itt Győző. Győzőnek hála ma este 19 órától a legszuperebb SZFE-támogató pólóban fog őrséget állni a 2010-es... Közzétette: noÁr – 2020. szeptember 12., szombat

A színész úgy látja, akad olyan szereplője az SZFE körül történteknek, akit egyáltalán nem érdekel, hogy kinek milyen sérüléseket okozott.

Én azt érzékelem, hogy Vidnyánszky Attilát egy percig sem rendítette meg, hogy a színházi világ legnagyobb tekintélyei, mesterei most önként kivonulnak a színészképzésből. Azok, akik évtizedeken át rajzolták meg a színházi szakma ívét. Ez tényleg nem tűnik fel neki? Vagy tényleg ennyire beleszarik az egészbe? Hát nincs lelkiismerete?”

Szabó szerint kétségtelen, hogy a változás, a megújulás minden intézmény életében fontos dolog, de szerinte így biztosan nem lehet az átalakívást végrehajtani.

Vidnyánszky Attila legurított egy apró hógolyót a lejtő tetejéről, és most már megjósolhatatlan, hogy a hatalmassá duzzadt hógömb hova fog becsapódni, és kiket fog letarolni.”

Hozzátette azt is, hogy pozitív gondolkodású emberként reméli: az egymásnak feszülésből a végén valami pozitív, előremutató dolog sülhet ki. „Ha valahol becsukódik egy ajtó, akkor valahol biztosan kinyílik egy másik. Nem tudom, hogy hol van ez az ajtó, de muszáj lesz megkeresni” – mondta a színész.