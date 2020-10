Harmincegy napja tart a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatóinak Vas utcai barikádja. Az egyetem több vezetőjének felmondási ideje október 1-jével járt le, szerda este tőlük vettek búcsút - ahogy a hvg.hu is beszámolt róla, fél órán keresztül állt őrségben a Vas utcai épületnél Bagossy László, Balázs Gábor, Gáspár Máté, Karsai György, Németh Gábor, Novák Eszter és Upor László. Részben őket, részben pedig a hallgatókat támogatta az a tüntetés, amit a Titkos Egyetem nevű mozgalom szervezett az Egyetem térre.

© Reviczky Zsolt

Apad az SZFE-t támogató tüntetések létszáma, az Egyetem téren mindössze pár százan gyűltek össze mellettük. Ez a keménymag viszont a lehető legkülönbözőbb körökből verbuválódott: az Eötvös Loránd Tudományegyetem szinte minden kara képviseltette magát hallgatókkal, a szervezők szerint pedig érkeztek a Szegedi Tudományegyetemről is diákok. Volt, aki olyan egyetem nevét festette fel molinóra, amely hivatalosan is elhatárolódott attól, hogy állást foglaljon az SZFE ügyében, de felbukkantak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, illetve a Corvinus Egyetem hallgatói is.

Előre meghirdetett szónokai az eseménynek nem voltak, röviden Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója szólalt fel. Mácsai szerint „Nem igaz, hogy [az SZFE hallgatói] nem tisztelik, szeretik és félik a hazájukat és annak a legszebb hagyományait és kultúráját. Igaz viszont, hogy nem félnek. Igaz viszont, hogy beleállnak valamibe, hogy cselekednek, és az is igaz, hogy ők elég sokat hiányolták a szolidaritást maguk körül, (…) elsősorban a kortársaiktól és a többi egyetemistától.” Hozzátette azonban, hogy

hiába érezték azt, hogy ők maguk keveset kaptak, rengeteget adtak sokaknak, az előttük járó generációnak”.

© Kacskovics Mihály Béla

Este 11 óra után érkezett meg az Egyetem térre az SZFE hallgatóinak nagyjából húsz főből álló delegációja. Ők fáklyákkal vonultak a Vas utcából a térre, ott tapssal, énekkel, valamint sárga rózsákkal fogadták őket. A Színművészetis diákok újra megerősítették azt, amit néhány órával korábban egyetemük előtt is elmondta: nem adják fel a blokádjukat, nem engedik be az új vezetőséget és a kuratórium tagjait, oktatóik október elsején induló sztrájkját pedig továbbra is támogatják. A Titkos Egyetem virrasztását reggel hat óráig hirdették meg, éjféltől kortárs szerzők olvastak fel és zenekarok szórakoztatták az egybegyűlteket.

© Kacskovics Mihály Béla

Az egyetemisták kérései azonban ismét süket fülekre találtak: Vidnánszky Attila szerdán este mondta el a köztévének, hogy kik lesznek az SZFE új rektorhelyettesei, szerinte a kuratórium – a hallgatók állításával ellentétben – jogszerűen működik, döntései pedig megfelelnek a szabályoknak. Vidnyánszky hangot adott azon feltételezésének is, hogy az egyetemen egy szűk kisebbség generálja a vitákat.