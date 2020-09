Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","shortLead":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","id":"20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ae4cb4-e6ad-4f42-85c8-6361b1de457b","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","timestamp":"2020. szeptember. 06. 23:35","title":"Elhunyt Jirí Menzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és érdekességeiről Szalai Zoltán vezető termékmenedzser árult el részleteket.","shortLead":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és...","id":"20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d5e61-3824-49db-a009-5f756c639add","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy 31 éves magyar áll a legújabb japán villanyautós projekt élén, kifaggattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A péntek esti Magyar Közlönyből derült ki a változás. 