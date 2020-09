Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0c6260-016c-453f-b424-748aaf27af64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főszereplő, Will Smith az Airbnb-n ajánlja az ingatlant.

","shortLead":"A főszereplő, Will Smith az Airbnb-n ajánlja az ingatlant.

","id":"20200929_Kaliforniabol_jottem_sorozat_haz_Will_Smith","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c6260-016c-453f-b424-748aaf27af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c4677-8e6a-48d9-b444-2e7249952e47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Kaliforniabol_jottem_sorozat_haz_Will_Smith","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:35","title":"Bárki kiveheti a Kaliforniába jöttem híres családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","shortLead":"Most először hivatalosan is támogat egy elnökjelöltet.","id":"20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e550551-7f9b-4d43-8ef3-98b8dde21cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd30b5-f80e-49f8-92fe-0e26daebba3c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Dwayne_Johnson_politizalni_kezdett","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:25","title":"Dwayne Johnson politizálni kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése ellen. Több szakszervezet és intézmény is jelezte, hogy szolidaritási sztrájkot tartanak.



","shortLead":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése...","id":"20200930_Holnaptol_sztrajkba_lepnek_az_SZFE_dolgozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c83bb-03cf-46e9-9482-cfbeb5bba878","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Holnaptol_sztrajkba_lepnek_az_SZFE_dolgozoi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:22","title":"Holnaptól sztrájkba lépnek az SZFE dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87079f3e-3296-4571-9d19-5bb308db6b1e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az NBC televízió információi szerint a legutóbb kibertámadás lehetett az Egyesült Államok történetének legnagyobb számítógépes támadása, amit egészségügyi intézmények ellen követtek el.","shortLead":"Az NBC televízió információi szerint a legutóbb kibertámadás lehetett az Egyesült Államok történetének legnagyobb...","id":"20200929_korhaz_kibertamadas_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87079f3e-3296-4571-9d19-5bb308db6b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1cfbd-76a4-4dca-9fbf-849ab373eca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_korhaz_kibertamadas_usa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:47","title":"400 kórházat ért kibertámadás az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","shortLead":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","id":"20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41dd74-c04d-4b66-9da8-582a39f1fd69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:25","title":"Ford Evos néven crossoverként születik újjá a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","shortLead":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","id":"20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5443d2-0ed2-4d57-9048-2c95ab63507e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:45","title":"Tűz volt egy józsefvárosi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.

","shortLead":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.

","id":"20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3468844-b77c-458d-bc7e-d6e36aad079b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:44","title":"Babakocsit talált el egy lövedék Egerszólátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]