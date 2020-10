Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","shortLead":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","id":"20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b01c9c-86bf-43fb-b51f-f67b16e6d703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. október. 05. 06:03","title":"A Lenovo kitalálta, hogy nem fogjuk elhagyni a vezeték nélküli fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","shortLead":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","id":"20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209a7c2-96c7-4626-8e82-8b52227c11fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","timestamp":"2020. október. 05. 07:02","title":"Orbán sportfogadós videójával nem foglalkozik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","shortLead":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","id":"20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6ac82-9436-4bac-8e23-fa81de71fdc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","timestamp":"2020. október. 05. 10:33","title":"Videó: A Hubble megörökítette a Napnál 5 milliárdszor fényesebb, óriási szupernóva-robbanást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte.","shortLead":"Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte.","id":"20201004_Ibrahimovic_pont_olyan_szereny_autoval_lepte_meg_magat_mint_amilyen_o_maga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b929f86-f246-44f3-9e67-2276a957a924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ibrahimovic_pont_olyan_szereny_autoval_lepte_meg_magat_mint_amilyen_o_maga","timestamp":"2020. október. 04. 13:31","title":"Ibrahimovic pont olyan szerény autóval lepte meg magát, mint amilyen ő maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","shortLead":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","id":"20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a945c-0619-48ad-9506-9b9ca7211a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","timestamp":"2020. október. 03. 17:34","title":"Kétmilliónál is többet kereshet majd egy idős orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig \"rázósnak bizonyulhat az út\".","shortLead":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak...","id":"20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64b041c-a673-4e67-9e9b-947c0ecae8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 04. 14:55","title":"Boris Johnson szerint karácsonyig jelentősen enyhülhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes körű egyeztetést szeretnének, amíg ez nem valósul meg, az oktatók a sztrájkot fenntartják.","shortLead":"Teljes körű egyeztetést szeretnének, amíg ez nem valósul meg, az oktatók a sztrájkot fenntartják.","id":"20201005_Novak_Szarka_kovetelesek_SZFE_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c785de-56af-4e7f-b6fc-66ee32fd34b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_Novak_Szarka_kovetelesek_SZFE_sztrajk","timestamp":"2020. október. 05. 13:06","title":"A kuratórium ajánlattétele ellenére marad a színművészetis oktatók sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]