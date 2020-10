Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa legnyugatibb részére egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél mintegy ötezer évvel korábban, 41-38 ezer évvel ezelőtt érkezett a modern ember Európa...","id":"20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b61bb1-c44d-490a-aca8-e4c5250ca8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e29ba7-a787-41e5-b998-0250ef41f515","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5000_evet_tevedtunk_a_modern_emberrel_kapcsolatban","timestamp":"2020. október. 04. 10:03","title":"5000 évet tévedtünk a modern emberrel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig \"rázósnak bizonyulhat az út\".","shortLead":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak...","id":"20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64b041c-a673-4e67-9e9b-947c0ecae8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 04. 14:55","title":"Boris Johnson szerint karácsonyig jelentősen enyhülhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor a közrádióban osztotta meg gondolatait a járványról, az orvosok béremeléséről, az unióból érkezett kritikákról, a politikusi szakma színvonaláról és a homoszexualitásról.","shortLead":"Orbán Viktor a közrádióban osztotta meg gondolatait a járványról, az orvosok béremeléséről, az unióból érkezett...","id":"20201004_Orban_Viktor_beszelt_a_homoszexualitashoz_valo_viszonyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719197e-f23a-4d13-94b9-f65cdb897e9a","keywords":null,"link":"/elet/20201004_Orban_Viktor_beszelt_a_homoszexualitashoz_valo_viszonyarol","timestamp":"2020. október. 04. 09:37","title":"Orbán Viktor beszélt a homoszexualitáshoz való viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","shortLead":"2019-hez képest 73 százalékkal kevesebb turista utazott az országba az év első nyolc hónapjában.

","id":"20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd27d3a-d356-48ed-a148-7b51cc96238f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Koronavirus_turizmus_Spanyolorszag","timestamp":"2020. október. 03. 11:33","title":"Összeomlott a turizmus Spanyolországban, amely tavaly a világ második legvonzóbb utazási célpontja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek, és sokan inkább magukba temették, az emlékek élénkek, és van, akinek még most is jól esik kibeszélni a vörösiszap-katasztrófát.","shortLead":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek...","id":"20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796afd94-3c85-4d9b-a6f7-364ec7b0d36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","timestamp":"2020. október. 04. 07:00","title":"\"Hívott a nagymamám, hogy elment az áram és vörös lé ömlik be a ház ablakain\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4cc20c-3547-4224-ab79-6c028f3807ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félmillió amerikai már jelentkezett alanynak a klinikai tesztekhez, de még egymillióra van szükség.","shortLead":"Félmillió amerikai már jelentkezett alanynak a klinikai tesztekhez, de még egymillióra van szükség.","id":"20201004_Elmenne_koronaoltastesztelonek_ha_Harrison_Ford_keri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea4cc20c-3547-4224-ab79-6c028f3807ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526d658-0eca-4530-a93f-ee9eb1347d02","keywords":null,"link":"/elet/20201004_Elmenne_koronaoltastesztelonek_ha_Harrison_Ford_keri","timestamp":"2020. október. 04. 15:38","title":"Elmenne koronaoltás-tesztelőnek, ha Harrison Ford kéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]