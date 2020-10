Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","id":"20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b57aed-6fa8-4561-8260-f1a799030024","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","timestamp":"2020. október. 16. 10:44","title":"Orbán: Senki ne tervezzen a síszezonban külföldi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók négy olyan tünetet is találtak, melyek az úgynevezett Long Covid jelenséghez köthetők. Ez az a szindróma, amely a koronavírus-fertőzés utáni hetekben jelentkezhet. A páciens ilyenkor már kigyógyult a betegségből, ám a szervezete még mindig nem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"Brit kutatók négy olyan tünetet is találtak, melyek az úgynevezett Long Covid jelenséghez köthetők. Ez az a szindróma...","id":"20201016_koronavirus_tunetek_fertozes_long_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b8f39-4f22-4f48-ad58-982e3719d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_tunetek_fertozes_long_covid","timestamp":"2020. október. 16. 10:15","title":"Hosszabb távon négy különböző gondot okozhat a koronavírus, már többen is szenvednek tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c88b40-0aee-4ac2-8305-66d23c6fd129","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 15. 08:59","title":"Újabb 29 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d691665e-5996-4493-8422-c6657f77bc70","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 100 legjobb gimnázium című kiadvány sokféle kategória szerint rangsorolja a legjobb gimnáziumokat. Most az összesített toplista első 10 helyezettjét (pontosabban egy holtverseny miatt 11-et) láthatják, és az egyre népszerűbb alapítványi iskolák top 10-es rangsorát is közöljük itt a hvg360-on. Sorvezető a 2021-es középiskolai felvételik előtt. ","shortLead":"A 100 legjobb gimnázium című kiadvány sokféle kategória szerint rangsorolja a legjobb gimnáziumokat. Most...","id":"20201016_Kozepiskola_2021_A_100_legjobb_gimnazium_HVG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d691665e-5996-4493-8422-c6657f77bc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110933ec-4541-4a4d-81ee-a8ee91d85c80","keywords":null,"link":"/360/20201016_Kozepiskola_2021_A_100_legjobb_gimnazium_HVG","timestamp":"2020. október. 16. 06:30","title":"Két top 10 a top 100-ból – megjelent a HVG idei gimnáziumi rangsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","shortLead":"A kancellár szerint, akik nem értenek egyet az új vezetéssel, jobb, ha távoznak az egyetemről.","id":"20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2135a9-395e-4ce3-b324-809c886a8a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Szarka_Gabor_internet_SZFE_kollegium","timestamp":"2020. október. 14. 19:55","title":"Szarka Gábor kapcsoltatta ki az internetet az SZFE kollégiumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy, mennyi üzemanyagot csorgatunk az autónkba. Itt az ideje pozitívan gondolni a kicsi, takarékos, de dinamikus erőforrásokra.\r

","shortLead":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy...","id":"fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fc5bbf-df4d-4300-b802-df70136702bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","timestamp":"2020. október. 16. 10:30","title":"Ma már a gépkocsi-motoroknál sem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","shortLead":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","id":"20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b401e3-0a4a-46ad-961d-7ea81aa2015f","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 19:40","title":"Valentino Rossi koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrébb hozták az őszi szünetet, a hallgatóknak menniük kell. ","shortLead":"Előrébb hozták az őszi szünetet, a hallgatóknak menniük kell. ","id":"20201016_Szarka_Gabor_Pentek_estig_mindenkinek_el_kell_hagynia_az_SZFE_epuleteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d9c37-bace-4f6d-b17b-6bf6bbe7e7f8","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_Szarka_Gabor_Pentek_estig_mindenkinek_el_kell_hagynia_az_SZFE_epuleteit","timestamp":"2020. október. 16. 11:54","title":"Szarka Gábor: Péntek estig mindenkinek el kell hagynia az SZFE épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]