Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7434c062-484d-4952-a75d-1679537ec1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújult az Adobe Photoshop asztali gépekre, valamint iPadre szánt verziója, sok új funkciót a mesterséges intelligenciára alapoztak.","shortLead":"Megújult az Adobe Photoshop asztali gépekre, valamint iPadre szánt verziója, sok új funkciót a mesterséges...","id":"20201020_adobe_photoshop_uj_funkciok_mesterseges_intelligenia_neural_filters_sky_replacement","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7434c062-484d-4952-a75d-1679537ec1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00dc596-f125-4e64-b920-2ba68175f4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_adobe_photoshop_uj_funkciok_mesterseges_intelligenia_neural_filters_sky_replacement","timestamp":"2020. október. 20. 18:13","title":"Új funkciókat kapott a Photoshop, az egyik a fekete-fehér képeket színezi ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is elérik, helyenként pedig már meghaladják. Ez az aratás kezdete óta 20 százalékos áremelkedésnek felel meg – írja gabonakereskedői forrásokra hivatkozva a Világgazdaság szerdai száma.\r

","shortLead":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is...","id":"20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984ba89-ab37-4695-a7fa-bbffbbadcf30","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","timestamp":"2020. október. 21. 05:44","title":"Drágul az étkezési búza, újra emelkedhet a liszt ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola infrastruktúráját, és élvezzék vendégszeretetüket.","shortLead":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola...","id":"20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b991dd-123e-418f-a4b2-72f65ab24a45","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","timestamp":"2020. október. 19. 17:12","title":"Iványi Gábor kollégiumi helyeket, ebédet és iskolát adna az SZFE-seknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból való részesedést a jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben tartásával, mindössze 18 százalékuk ellenzi ezt.","shortLead":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból...","id":"20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f402b7c6-49a3-4955-90d1-25f2a218bbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","timestamp":"2020. október. 20. 08:57","title":"A magyarok több mint kétharmados többséggel támogatják a jogállami feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadékra nem kell számítani.","shortLead":"Csapadékra nem kell számítani.","id":"20201021_idojaras_elorejelzes_szerda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c20bf-17be-4066-a658-25e5cce1f16e","keywords":null,"link":"/idojaras/20201021_idojaras_elorejelzes_szerda","timestamp":"2020. október. 21. 05:09","title":"Kitart a kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","id":"20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557df052-2f64-45db-84b2-011faf02da22","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","timestamp":"2020. október. 19. 18:07","title":"Áramszünet miatt vannak többórás késések a dunaújvárosi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","shortLead":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","id":"20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bd81e-782e-434b-9f81-330d418dc77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","timestamp":"2020. október. 19. 21:32","title":"Megnézték, ki mire használja a csapvizet – érdekes eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]