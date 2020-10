Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz, hogy a rendszer szócsöveivé változtassa ezeket a sajtótermékeket.","shortLead":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz...","id":"20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d788a-8052-4436-94ac-25e716f89c74","keywords":null,"link":"/360/20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","timestamp":"2020. október. 25. 09:00","title":"Washington Post: Beindult az illiberális lengyel sajtódaráló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","shortLead":"A 21 éves Billy Marsal az Instagramról dobbantott egy nagyot a modellpályán.","id":"20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=261a83fc-f052-425c-ab53-4517261b189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2d8846-6a4b-40ba-9557-2b21a84281d8","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Fekete_muszlim_es_plus_size__ujabb_hatarokat_lepett_at_a_divatipar","timestamp":"2020. október. 26. 11:15","title":"Fekete, muszlim és plus size – újabb határokat lépett át a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","shortLead":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","id":"20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649b0df-2b5f-4085-b357-84521d309a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 26. 11:24","title":"Ókovács Szilveszter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","shortLead":"A színes gyémántokat viszont szinte senki nem kereste. ","id":"20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69192d74-b2de-4b06-b735-947d2e00311e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba76c3e-0d05-4c37-ba1d-cb05fb00d3e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Taska_alkohol_luxustargyak_koronavirus","timestamp":"2020. október. 25. 15:41","title":"Táskák és alkohol: ez fogy a luxustárgyak piacán járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd forintból. ","shortLead":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd...","id":"20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8f0092-98f5-45b9-81e7-a36b139e7c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","timestamp":"2020. október. 25. 15:02","title":"Kiderült, hol tárolja a magyar kormány a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4569e519-d49e-43a7-9774-85facb94a65e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a remek egészségnek örvendő négykerekű egyenesen a 80-as évekbe, a B-csoportos raliautók korába repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a remek egészségnek örvendő négykerekű egyenesen a 80-as évekbe, a B-csoportos raliautók korába repít vissza...","id":"20201025_elado_walter_rohrl_ikonikus_martini_festesu_lanciaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4569e519-d49e-43a7-9774-85facb94a65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33852eda-43a2-41eb-a55a-01407c194a18","keywords":null,"link":"/cegauto/20201025_elado_walter_rohrl_ikonikus_martini_festesu_lanciaja","timestamp":"2020. október. 25. 06:41","title":"Eladó Walter Röhrl ikonikus Martini festésű Lanciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]