[{"available":true,"c_guid":"e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","shortLead":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","id":"20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731baba-c133-40cc-9789-c4d10bd339d5","keywords":null,"link":"/elet/20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 12. 10:28","title":"Most már biztos, hogy indul az ünnepi szezon: megjött a Coca-Cola karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti versenyfutás is, ki és mennyit tud belőle szerezni. Magyarország most is különutas stratégia mellett tette le voksát: az Európai Unión kívül Oroszországgal és Kínával is tárgyal, bár ez rejthet magában kockázatokat. Akármelyik vakcina lesz is a befutó, a nehézségek ezzel még nem érnek véget: a megfelelő mennyiség előállítása mellett a szállítás, tárolás, és a beoltottak rangsorolása is kihívások elé állítja a világ országait. ","shortLead":"Egyre beláthatóbb közelségbe kerül a koronavírus-elleni oltóanyag, ezzel együtt elkezdődött a kormányok közötti...","id":"20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba585b0-c316-41ae-8846-4431cf9b8cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_Pfizer_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. november. 13. 06:30","title":"Ha így haladunk, akár Oroszországból is érkezhet majd az első koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","shortLead":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","id":"20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c97dc7-5f99-4a5b-a580-896abe92dd8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. november. 13. 05:16","title":"Lemondott egy parkolási botrányba keveredett miniszter Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos értékhatár fölött.","shortLead":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos...","id":"20201111_spar_jarvany_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd788f-e1b7-46e1-8769-7fc7e2bc1cac","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_spar_jarvany_szigoritas","timestamp":"2020. november. 11. 13:21","title":"A Spar válasza is megérkezett a járványügyi szigorításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve működik a cége, de már 170 milliós tiszta nyereséget termelt az előző évben.","shortLead":"Három éve működik a cége, de már 170 milliós tiszta nyereséget termelt az előző évben.","id":"20201112_Tiborcz_Istvan_luxuslakas_bellavista_apartments","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4892635e-3048-4e44-80a2-dfad7b64cb13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Tiborcz_Istvan_luxuslakas_bellavista_apartments","timestamp":"2020. november. 12. 11:46","title":"Tiborcz István luxuslakásokon is szépen keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett kilátásba.","shortLead":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett...","id":"20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca719cff-6e2e-4136-a4ad-a9388bc39ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","timestamp":"2020. november. 12. 21:35","title":"Már a korlátozások decemberi lazítására készülnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b9699-f3db-429a-8a18-5ec3a25020ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár már régóta kísérletezett a gyorsétteremlánc a növényi alapú, szójapogácsás burgerekkel, eddig ők voltak az egyetlenek, akiknek nem szerepelt az állandó kínálatában vega burger. ","shortLead":"Bár már régóta kísérletezett a gyorsétteremlánc a növényi alapú, szójapogácsás burgerekkel, eddig ők voltak...","id":"20201112_A_McDonalds_is_beallt_a_sorba_jon_a_novenyi_burger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=089b9699-f3db-429a-8a18-5ec3a25020ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6dfae-eb91-4254-b3c8-c0242912c63e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_A_McDonalds_is_beallt_a_sorba_jon_a_novenyi_burger","timestamp":"2020. november. 12. 12:25","title":"A McDonald’s is beállt a sorba: jövőre jön a húsmentes hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0ece06-6488-45af-8def-79f7e3d4b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó leleplezte aktuális hibrid csúcsmodelljének nyitható tetejű változatát.","shortLead":"Az olasz gyártó leleplezte aktuális hibrid csúcsmodelljének nyitható tetejű változatát.","id":"20201113_1000_loero_es_nyithato_teto_itt_a_ferrari_sf90_spider","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c0ece06-6488-45af-8def-79f7e3d4b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffee924-5db5-49e1-b266-e6452424a77e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_1000_loero_es_nyithato_teto_itt_a_ferrari_sf90_spider","timestamp":"2020. november. 13. 07:59","title":"1000 lóerő és nyitható tető: itt a Ferrari SF90 Spider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]