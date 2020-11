Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. Ausztriában egész napos lesz a kijárási korlátozás, találkozni csak a közeli hozzátartozókkal lehet Azt is pontosan kiszámolták, hogy az aktív klímavédelmet ígérő Joe Biden elnökké válásával mennyivel lassul a Föld átlaghőmérsékletének az emelkedése. Joe Biden elnöksége áttörést hozhat a klímavédelemben A második negyedévhez és a várakozásokhoz képest jobbak a makroszámok, de ez nem adhat okot optimizmusra. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései ellentmondásosak, a reáljövedelem csökkent, a nyugdíjasoké különösen. A kilátások pedig nemcsak a járvány miatt bizonytalanok, hanem azért is, mert a jogállamiságról zajló vita az uniós pénzek érkezését is veszélyezteti. Karsai Gábor: Borúra derű, derűre ború jön a gazdaságban A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek, a kibányászásuk viszont nem is olyan egyszerű. Ennek megoldására készített egy eszközt a Panasonic. Kiporszívózza a japán vasút és a Panasonic a sínek közé esett vezeték nélküli füleseket Erről a szervezet új vezetése döntött a belterjesség és szexizmus elleni hadjárata első fontos lépéseként. Polanski mellett 17 másik tagot is kizártak. Kitették Polanskit a francia filmakadémiából