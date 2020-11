Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha sokáig játszik egy videojátékkal.","shortLead":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha...","id":"20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f8911-59e4-45af-b247-8f52b22e2838","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","timestamp":"2020. november. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha valaki napi 4 órát játszik egy játékkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","shortLead":"Nem csak higiéniai okokból, de a folyamatosan mobilozók miatt is jó lehet a hagyományos rendszer átalakítása.","id":"20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd793b1c-4c45-445d-b0fd-6bc4e0ff5e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea1f9cc-c715-448a-bb95-9a994248b0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Labbal_kene_megnyomni_a_gyalogatkeloknel_a_gombot","timestamp":"2020. november. 17. 11:29","title":"Lábbal kéne megnyomni a gyalogátkelőknél a gombot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","shortLead":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","id":"20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef051830-fd5d-4df7-a002-ddd2d329c72d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","timestamp":"2020. november. 18. 09:21","title":"Budapesten a szuperritka 770 lóerős Lamborghini Aventador SVJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17edc9c-b5ba-4ecd-8384-d8fbf9e3ef7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Önéletrajzi könyvéhez, mintegy mellékletként újabb playlistet állított össze Barack Obama.



","shortLead":"Önéletrajzi könyvéhez, mintegy mellékletként újabb playlistet állított össze Barack Obama.



","id":"20201117_Az_Obamakorszak_zeneben_elbeszelve__ujabb_playlist_az_exelnoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a17edc9c-b5ba-4ecd-8384-d8fbf9e3ef7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b01ab91-ea25-4ad3-98b2-7963d4bb372f","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Az_Obamakorszak_zeneben_elbeszelve__ujabb_playlist_az_exelnoktol","timestamp":"2020. november. 17. 16:17","title":"Az Obama-korszak zenében elbeszélve – újabb ütős playlist az exelnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","shortLead":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","id":"20201118_Az_M1es_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae389da-f9b5-4754-882a-1fcadf75054c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Az_M1es_gazolas","timestamp":"2020. november. 18. 07:19","title":"Az M1-esen gyalogolt egy 20 éves férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél tíz évvel előbb, már 2030-ban megtiltják a benzin- és dízelüzemű új személyautók és furgonok értékesítését.","shortLead":"Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél tíz évvel előbb, már 2030-ban megtiltják a benzin- és dízelüzemű új...","id":"20201118_2030tol_megtiltjak_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_autok_ertekesiteset_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fc2527-e466-474d-92a2-9ee4e4bb6b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_2030tol_megtiltjak_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_autok_ertekesiteset_Angliaban","timestamp":"2020. november. 18. 09:06","title":"Már csak 10 évig vehetnek új benzines és dízel autókat a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanulókból The Sitting Dead-szereplők válhatnak a távoktatás során, ha nem gondolják át a pedagógusok a tanítási módszereiket. A közelgő ZOOM-apokalipszisról és annak elkerülési lehetőségeiről írt a Tanárblog.","shortLead":"A tanulókból The Sitting Dead-szereplők válhatnak a távoktatás során, ha nem gondolják át a pedagógusok a tanítási...","id":"20201117_Hogy_nem_lesznek_a_tavoktatastol_zombik_a_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603af48c-cf2b-4c97-871d-66ed64ba0964","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Hogy_nem_lesznek_a_tavoktatastol_zombik_a_diakok","timestamp":"2020. november. 17. 09:48","title":"Hogy nem lesznek a távoktatástól zombik a diákok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]