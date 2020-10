Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Óbaroknál ütközött két autó, egy sávon lehet csak haladni az autópályán.","shortLead":"Óbaroknál ütközött két autó, egy sávon lehet csak haladni az autópályán.","id":"20201013_M1_autopalya_baleset_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d4cb7f-2e8c-488b-a2cc-3da21eca9c82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_M1_autopalya_baleset_torlodas","timestamp":"2020. október. 13. 09:40","title":"Több kilométeres a torlódás egy baleset után az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják. ","shortLead":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32...","id":"20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aef867a-c107-4a92-b7d9-4fd9c1b8d1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2020. október. 13. 14:03","title":"Mindent tagadott a bíróságon Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem országos választást kell nyernie annak, aki amerikai elnök akar lenni, hanem elég szövetségi államot ahhoz, hogy többsége legyen az elektori kollégiumban, amelyet régi idők csökevényének tartanak, de az intézmény leválthatatlan. Az amerikai elnökválasztással foglalkozó sorozatunk első része itt a hvg360-on.\r

\r

","shortLead":"Nem országos választást kell nyernie annak, aki amerikai elnök akar lenni, hanem elég szövetségi államot ahhoz...","id":"20201013_usa_elnokvalasztas_elektori_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34364da5-9aa4-4778-a5db-cbfd1a5ed03c","keywords":null,"link":"/360/20201013_usa_elnokvalasztas_elektori_rendszer","timestamp":"2020. október. 13. 07:00","title":"Sokan átkozzák az amerikai elnökválasztó elektori testületet – Trump nem tartozik közéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek segítik abban a fiatal lányokat, hogy ne prostituáltak legyenek, hanem informatikusok az 1,3 milliárd lakosú országban. Komoly gondot jelent azonban, hogy nem tudnak elhelyezkedni a saját lakhelyükön.","shortLead":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek...","id":"20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e74bcb-02ab-4de5-a0c5-7fc3d4a148e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","timestamp":"2020. október. 12. 15:48","title":"A koronavírus miatt életformát váltanának az indiai falvak, ahol eddig a prostitúcióból élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió forintot nem a járvány elleni védekezésre költött el, így feloszlatták a testületet.","shortLead":"Nem tudtak megegyezni a nagytarcsai képviselők, hogy fegyelmit indítsanak-e a polgármester ellen, aki 190 millió...","id":"20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c42384d-b4d7-4c02-afcf-1564e9d23a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2318ee-9f89-4d10-ade7-567867d2cadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_nagytarcsa_testulet_feloszlas_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 11:08","title":"190 milliót tapsolt el Nagytarcsa a veszélyhelyzet ürügyén, feloszlatta magát a képviselő-testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","id":"20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0999fce-efd2-42f9-9c25-4ee73725ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","timestamp":"2020. október. 12. 12:16","title":"Ezernél is többször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkhasználat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]