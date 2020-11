Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják, hogy ez alatt a rövid idő alatt sok utódot nemzenek – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják...","id":"20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3064c2-53d9-49dd-af9d-297bdb8f55fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 15:03","title":"Megvizsgáltak 1240 állatfajt: a vándorlók gyorsabban élnek és fiatalabban halnak, mint az \"otthonülők\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot. Dombos Tamást, a Háttér Társaság ügyvivőjét kérdeztük a melegek jogainak szűkítéséről. ","shortLead":"Aki nem házas, az csak miniszteri engedéllyel fogadhatna örökbe a jövőben. Nem nehéz kitalálni, kikre céloz a kormány...","id":"202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be219b5-8c37-45f5-ae38-f5ab99b3f712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd771e-7f9a-49fd-9bbb-7d7909ecf5a3","keywords":null,"link":"/360/202047_novak_mondja_meg_ki_jo_szulonek","timestamp":"2020. november. 20. 11:00","title":"\"Novák Katalin politikai döntése lesz, hogy ki az, aki jó szülő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak számítanak. A QAnon mozgalom politikai és társadalmi hatásairól beszélgettünk Krekó Péterrel és Török Bernáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak...","id":"20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99378b-8493-4e92-a566-c0897adfc66d","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"QAnon a Fülkében: összeesküvés-elméletek a hatalomért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a viszony Palotás András polgármester és a képviselő-testület között az Átlátszó szerint. A novemberi időközi választást viszont elsodorta a februárig tartó vészhelyzet.","shortLead":"Egyre feszültebb a viszony Palotás András polgármester és a képviselő-testület között az Átlátszó szerint. A novemberi...","id":"20201119_vizsoly_feloszlott_kepviselotestulet_csuszo_idokoz_palotas_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea687d8-069b-4e2e-9c78-fd94a5945887","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_vizsoly_feloszlott_kepviselotestulet_csuszo_idokoz_palotas_andras","timestamp":"2020. november. 19. 21:47","title":"Még nyáron feloszlott a vizsolyi képviselő-testület, de idén már biztosan nem lesz időközi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos statisztikában szerepel. Orbánnak a szeme sem rebbent.","shortLead":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos...","id":"20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd118577-edab-4dbd-a250-188fb65d0bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","timestamp":"2020. november. 20. 13:01","title":"Pintér Sándor 2000-rel több fertőzöttet mondott be Orbán előtt az operatív törzs ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]