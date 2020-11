Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi problémákra. A kerület kirúgni senkit nem szeretne.","shortLead":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi...","id":"20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52615b-cfa2-47fc-b0b9-e9a5d3f28f1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","timestamp":"2020. november. 22. 14:35","title":"A II. kerületi önkormányzat új munkákat talált a parkolóőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség szerint. A Mátészalkai Járásbíróság fogja tárgyalni az ügyét. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.","shortLead":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség...","id":"20201123_vademeles_csengeri_orokosno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541d7ab-edda-4950-b2bb-1016ed6cd968","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_vademeles_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. november. 23. 16:19","title":"Vádat emeltek a csengeri örökösnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban dolgozókat meg egyszerűen egyenként magamhoz ölelném\" - írta. ","shortLead":"Majka hosszú Instagram-posztban köszönte meg a balassagyarmatiak és az egészségügyi dolgozók segítségét. \"A kórházban...","id":"20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028920da-5382-4032-9237-ab7f399f52d5","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Majkat_kiengedtek_a_korhazbol_es_vegtelenul_halas_a_balassagyarmatiaknak","timestamp":"2020. november. 24. 09:24","title":"Majkát kiengedték a kórházból, és végtelenül hálás a balassagyarmatiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cd33e4-d2cd-4128-b49a-4ed4345be877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnököt füles gulyásnak nevezték a ZDF-en, de kapott ennél erősebb kritikát is.","shortLead":"A miniszterelnököt füles gulyásnak nevezték a ZDF-en, de kapott ennél erősebb kritikát is.","id":"20201122_orban_viktor_zdf_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47cd33e4-d2cd-4128-b49a-4ed4345be877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034a2662-e819-4c0f-97cf-f5c28257ec7a","keywords":null,"link":"/elet/20201122_orban_viktor_zdf_nemetorszag","timestamp":"2020. november. 22. 20:58","title":"Külön adásrészt szántak Orbán kinevetésére a német köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d0478a-56ad-435f-b66d-09466fc74a37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint a Xev Yoyo kisautót már idén decemberben meg lehet vásárolni.","shortLead":"A hírek szerint a Xev Yoyo kisautót már idén decemberben meg lehet vásárolni.","id":"20201123_Piacra_dobjak_a_21_millio_forintos_elektromos_miniautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d0478a-56ad-435f-b66d-09466fc74a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50b2543-67fa-4430-81c5-d5abf92736eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Piacra_dobjak_a_21_millio_forintos_elektromos_miniautot","timestamp":"2020. november. 23. 10:23","title":"Piacra dobják az olaszok a 2,1 millió forintos elektromos miniautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusos Majka a kórházból oszt edukáló videókat.","shortLead":"A koronavírusos Majka a kórházból oszt edukáló videókat.","id":"20201122_Lantos_Gabriella_Kossuthdijat_adna_Majkanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c177fe3-fe11-41ef-a4b6-5fd7e161f2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Lantos_Gabriella_Kossuthdijat_adna_Majkanak","timestamp":"2020. november. 22. 10:45","title":"Lantos Gabriella Kossuth-díjat adna Majkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A 80-as évek közepén debütált típus ezen példánya a 90-es évek végén hagyta el a gyártósort.","id":"20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c244acfe-0e50-4586-940f-ae01686b0502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7be998-6557-4247-9bc1-13de8a9de924","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_nem_eliras_67_kilometerrel_arulnak_egy_kesei_moszkvicsot_azlk_aleko","timestamp":"2020. november. 23. 06:41","title":"Nem elírás: 67 kilométerrel árulnak egy kései Moszkvicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]